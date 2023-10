UFC 294 : Nouveau coup de théâtre ! Un combat de dingue programmé !

Décidément, la carte de l’UFC 294 connaît de grands bouleversements. Après le forfait de Charles Oliveira, immédiatement remplacé par Alexander Volkanovski pour affronter Islam Makhachev, c’est au tour de Paulo Costa d’ annoncer son forfait face au Tchétchène Khamzat Chimaev. L’UFC a frappé un nouveau grand coup pour son remplacement….

Hier, on apprenait le forfait de Charles Oliveira suite à une grosse blessure au visage à une semaine moins de 15 jours de son combat tant attendue contre Islam Makhachev. Alexander Volkanovski n’a pas hésité une seconde pour accepter le combat en « short notice » dans une revanche qui s’annonce épique… il a déjà été en face-à-face avec Islam Makhachev par le passé et a subi une défaite par décision dans un combat très disputé et même contesté par de nombreux observateurs.

La carte de l’UFC 294 a connu cette nuit un autre bouleversement ! En effet, Paulo Costa vient lui aussi de déclarer face au Tchétchène Khamzat Chimaev. Le brésilien a dû se faire opérer du coude suite à une blessure. Mais L’UFC a frappé un nouveau grand coup pour son remplacement. En effet, c’est l’ancien champion Kamaru Usman qui a accepté le combat qui aura lieu le 21 octobre à Abu Dhabi.

This message goes to my fans. Unfortunately, I am hospitalized and had to do a second surgery yesterday. According to doctors, a third surgery will be necessary on Friday.

So, I will not be medically cleared to fight on October 21st

The Abu Dhabi card still amazing I’m no happy…

— Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) October 11, 2023