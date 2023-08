UFC Fight Night : à quelle heure et sur quelle chaîne TV ce week-end ?

Ce week-end, c’est direction Las Vegas que se tournent tous les passionnés de combat, car l’UFC Fight Night s’annonce comme l’événement incontournable. En tête d’affiche, le duel explosif entre Luque et Dos Anjos, mais l’UFC a également concocté un programme sensationnel avec plusieurs affrontements qui promettent des étincelles. Restez branchés pour savoir quand et sur quelle chaîne vous pourrez vibrer au rythme des combats de l’UFC Fight Night de ce week-end !

C’est l’un des événements majeurs de ce mois d’août de son feu à Las Vegas. L’UFC a rassemblé deux titans, Vicente Luque et Rafael Dos Anjos, pour une bataille épique en tête d’affiche de l’UFC Fight Night. Le « Silent Assassin » arbore un bilan éloquent de 21 victoires, 9 défaites et 1 match nul. Ayant goûté à la défaite face à Muhammad et Neal, Vicente Luque saisit l’opportunité de renouer avec le succès. En face, Rafael Dos Anjos, fin stratège, a conquis 11 de ses 32 victoires par soumission. Solide et habile, il revient en lice après sa victoire contre Barberena en décembre dernier.

Les autres duels de la carte principale vont également enflammer l’arène, avec Cub Swanson contre Hakeem Dawodu, Khalil Rountree Jr. face à Chris Daukaus, Aj Dobson contre Tafon Nchukwi. et Josh Fremd face à Jamie Pickett.

Dans le coin des femmes, Polyana Viana et Iasmin Lucindo s’affronte dans la catégorie strawweight.

Prêt à vous immerger dans l’action? On vous révèle quand et où vivre ces affrontements intenses, en direct dès ce dimanche matin !

L’intégralité des combats de l’UFC Fight Night seront diffusé sur la chaine TV RMC SPORT 2 à partir de 1h du matin à l’UFC Apex de Las Vegas. Les experts de RMC Sport seront ainsi aux commandes pour décrypter et analyser ces duels palpitants.

