UFC MMA – Conor McGregor dévoile des images de son camp d’entraînement (avec un une autre star montante de l’UFC)

Les fans de Conor McGregor attendent son retour depuis longtemps. Il n’a pas combattu depuis juillet 2021 à cause d’une fracture du tibia. En 2023. L’irlandais a été le coach dans « The Ultimate Fighter » et devait combattre Michael Chandler à la fin de l’année. Cependant, aucune date n’a été fixée à ce jour car Conor n’a pas encore été autorisé à combattre par l’USADA.

L’irlandais a partagé une possible date de combat sur les réseaux sociaux (Décembre 2023), mais l’UFC ne l’a pas confirmée. L’ancien double champion a toutefois reprise l’entrainement et commence à diffuser des images de son camp d’entraînement sur les réseaux.

A lire aussi : Boxe : Mike Tyson apprend à Ngannou sa technique spéciale (Avant son choc avec Tyson Fury) !

Il a également partagé sur son média « The Mac Life » une video où on le voir en « sparring » avec une autre star montante de l’UFC, son jeune compatriote irlandaisIan Garry. A voir en images ci-dessous :

A lire aussi : UFC – MMA : Conor McGregor annonce enfin la date (officielle) de son grand retour !

Éloigné de l’octogone depuis deux ans, suite à une fracture de la jambe face à Dustin Poirier, Conor McGregor pourrait bien faire son grand retour dans les prochains mois comme il le souhaitaite…

En effet l’ancien double champion de l’UFC a récemment fait fuiter sur Twitter la date de son futur combat face à Michael Chandler.

Il indique ainsi que son prochain combat aura bien lieu lors de l’UFC 296 le samedi 16 décembre 2023 ! une date qui n’a toujours pas été confirmée par l’UFC…