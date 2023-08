UFC – MMA : STEPHEN THOMPSON REFUSE d’affronter IAN GARRY (il explique pourquoi !)

Le « Wonderboy » Stephen Thompson a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas affronter le jeune prodige Ian Garry et il a expliqué pourquoi.

Ian Machado Garry est l’une des stars montante de l’UFC. Le jeune Irlandais de 25 ans suit actuellement les traces de son modèle, Conor McGregor et brille à chaque nouvelle incursion dans l’octogone. Lors de l’UFC 292 la semaine dernière Garry a méthodiquement démoli Neil Magny pendant trois rounds intenses. Auterme de ce combat a sens unique le jeune combattant a exprimé son désir de se mesurer à Wonderboy lors de son prochain combat. Néanmoins, il semblerait que Stephen Thompson ait d’autres plans…. Ce dernier, pour des raisons tout à fait valables de son côté, refuse en effet catégoriquement de croiser le fer avec Ian Garry.

Ian Garry 🇮🇪 a call out Stephen Thompson, classé 7ème chez les welterweights 👀#UFC292pic.twitter.com/HwnOvplJui — ActuMMA (@actu_mma) August 20, 2023

C’est ce qu’il a expliqué au média « talkSPORT » : « Mon objectif actuellement est un gars qui m’a récemment défié aussi, qui a été classé numéro un pendant très longtemps. C’était un champion : Kamaru Usman. Ce combat a du sens, surtout pour moi qui ai 40 ans et qui veut une dernière chance pour le titre. » a-t-il ainsi expliqué. Et on peut tout a fait le comprendre…

« I’m not a gatekeeper » Stephen Thompson reveals he aiming to face Kamaru Usman next in last attempt at UFC title pic.twitter.com/60ihRWOkWM — Bloody Elbow (@BloodyElbow) August 25, 2023

