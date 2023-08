UFC – Retour de Conor McGregor, une grosse annonce à venir ?

Le Notorious Conor McGregor n’a plus disputé de combat depuis sa terrible fracture du tibia lors de la trilogie face à Dustin Poirier il y a presque deux ans. Son retour dans l’octogone pourrait être annoncé prochainement.

Quand Conor McGregor fera -t-il son grand retour dans la cage ? L’irlandais a participé à la dernière saison de The Ultimate Fighter en tant que coach face à Michael Chandler. Un combat entre les deux hommes aurait dû être annoncé à l’issue de cette émission. Mais rien n’est moins sûr. Conor n’a toujours pas passé les tests obligatoires de anti -dopage. Une obligation au moins six mois avant de pouvoir programmer un combat officiel.

Entre-temps, il semble avoir changé ses plans quant à son futur adversaire. Une trilogie avec Nate Diaz, ou le titre BMF face à Justin Gaethje semble désormais davantage intéresser l’ancien double champion de l’UFC.

I’ll start recording my work again to share with you all while we get this next fight on and set. It’s coming I promise. All my real fans, the fans of the real fighter, it’s coming, I promise! ❤️ pic.twitter.com/ZyONNxdVLI

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 8, 2023