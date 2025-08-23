⚪🔵 OM – Paris FC (5-2) : Aubameyang savoure ( et évoque l’absence de Rabiot)

Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’OM face au Paris FC (5-2), Pierre-Emerick Aubameyang s’est montré rayonnant au micro de BeIN Sports après le coup de sifflet final. L’attaquant gabonais a souligné à la fois la joie de renouer avec le succès et l’importance de l’esprit d’équipe dans un contexte marseillais toujours agité.

« Super content de cette victoire après cette semaine de folie marseillaise, on est habitués ! (rires) », a lâché Aubameyang, sourire aux lèvres. Malgré un groupe réduit pour ce rendez-vous au Vélodrome, l’ancien joueur d’Arsenal a insisté sur l’état d’esprit affiché par ses coéquipiers :

« Il fallait jouer avec confiance malgré le fait qu’on avait un groupe réduit aujourd’hui. On a de très très bons joueurs avec beaucoup de qualités, il fallait être surtout très concentré et généreux, d’autant plus qu’on joue à la maison. »

Rabiot absent, le collectif présent

Interrogé sur l’absence d’Adrien Rabiot, au cœur des discussions ces derniers jours, Aubameyang a reconnu l’impact du milieu français sur l’équipe :

« Rabiot ? On est tous conscients qu’après la saison qu’il a faite, c’était un élément important. Forcément quand un grand joueur est en moins, ça se ressent. »

Mais le buteur phocéen a surtout tenu à mettre en avant la réaction du groupe :

« Ce qu’il y a à noter, c’est la force du collectif, de savoir que même dans les moments difficiles, même quand les grands joueurs ne sont pas là, on est aussi capables de faire les efforts. »

✅ Un Aubameyang déjà décisif

Avec ce doublé et son leadership offensif, Pierre-Emerick Aubameyang a grandement contribué à offrir à l’OM sa première victoire de la saison après le revers à Rennes. Plus qu’un succès, c’est un signal fort envoyé : malgré les turbulences et les absences, Marseille sait répondre présent devant son public.