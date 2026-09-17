Besiktas – OM : Genesio annonce la couleur, « c’est le bon moment pour nous »

À la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Besiktas, Bruno Genesio a affiché un discours ambitieux mercredi en conférence de presse. L’entraîneur marseillais estime que cette rencontre européenne arrive au bon moment pour son équipe, après le contenu montré à Rennes.

Genesio : « C’est le bon moment pour nous »

Bruno Genesio s’attend à une rencontre particulièrement relevée face au Besiktas, dans une ambiance qui s’annonce bouillante. Le technicien marseillais a insisté sur la qualité de l’adversaire tout en affichant sa confiance dans son groupe.

« On a très bien observé notre adversaire. Il y a beaucoup de très bons joueurs, c’est une équipe assez complète. Le public sera exceptionnel. C’est le bon moment pour nous, pour montrer que le match à Rennes était un match d’espoir. »

Une déclaration forte de la part de l’entraîneur de l’OM, qui veut voir son équipe confirmer les signes encourageants entrevus lors de la dernière rencontre face à Rennes.

Un test important pour l’OM

Face à une équipe du Besiktas annoncée solide et poussée par son public, l’OM devra montrer davantage de constance et d’efficacité pour obtenir un résultat.

Genesio attend surtout de ses joueurs qu’ils transforment les promesses affichées à Rennes en performance aboutie. Le rendez-vous en Turquie représente ainsi un nouveau test important pour un groupe marseillais encore en quête de certitudes.

Dans une atmosphère qui devrait être particulièrement intense, l’OM aura l’occasion de montrer que le contenu observé lors du précédent match peut servir de véritable point de départ.