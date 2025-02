Cet ancien joueur calme le jeu pour Bennacer !

Ce lundi 3 février, lors du dernier jour de mercato, l’Olympique de Marseille a réalisé un gros coup en réussissant à attirer l’international algérien, Ismaël Bennacer, en provenance du Milan AC. Le joueur, qui n’a pas encore 1 semaine d’entraînement dans les jambes avec ses nouveaux coéquipiers, s’est lui-même annoncé en conférence de presse dans le groupe qui affrontera le SCO ce dimanche. De quoi le voir déjà titulaire ? Un ancien grand joueur de l’OM est justement venu temporiser à ce sujet…

Cet ancien grand joueur n’est autre que Djibril Cissé qui, en tant qu’intervenant dans l’émission « L’Équipe de Greg », diffusée sur L’Équipe 21, est venu calmer les esprits sur une potentielle titularisation de l’arlésien ce dimanche.

« Pas obligé de le mettre titulaire directement… »

L’homme au 37 buts sous le maillot phocéen a donc évoqué l’importance de ne pas se précipiter concernant Ismaël Bennacer :

«Déjà il vient d’arriver (…) Il a une pression supplémentaire car je connais l’OM, les attentes, et je ne voudrais pas le cramer tout de suite. Je ne voudrais pas que sur son premier match on le juge. On peut commencer par le faire rentrer 20-30 minutes en fin de match d’abord, pour prendre le pouls, prendre le tempo et être titulaire le prochain match. On n’est pas obligé de le mettre titulaire là tout de suite maintenant. Ça serait aussi un moyen de récompenser Rongier, de ne pas le sortir comme ça en disant merci au revoir d’un coup. »

https://x.com/lequipedegreg/status/1887923330226725198?s=46&t=Ha5JsS38brxyRKro5T66Cg

En attendant de savoir si Roberto De Zerbi le titularisera ce dimanche, l’ancien milanais peut être sur d’une chose c’est qu’il sera attendu au tournant par plus d’un spécialiste…

À lire aussi : https://www.footballclubdemarseille.fr/om-actualites/om-3-absents-deux-retours-et-2-nouveaux-face-a-angers.html

https://www.youtube.com/live/OVJaVLMh51g?si=SxlTZduIr4BFrErR