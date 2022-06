Comment s’organiser pour suivre un déplacement de l’OM en Ligue des Champions ?

Après une période compliquée suite à l’épidémie de Covid, il est à nouveau possible de suivre votre équipe favorite pour ses déplacements à l’étranger. Avec la qualification de l’OM pour la ligue des champions, on peut s’attendre à plusieurs déplacements intéressants dans les mois à venir.

Pour vous aider à préparer au mieux la saison 2022-23, nous vous avons concocté un guide pratique. Vous y trouverez toutes les informations sur la date du tirage des groupes ainsi que

quelques conseils pour organiser la logistique de votre trajet, que ce soit pour trouver un vol, un parking à l’aéroport ou encore un hôtel sur place.

Quand réserver pour suivre l’OM en déplacement européen ?

L’aspect le plus important pour organiser votre déplacement pour pas cher sera l’anticipation. En effet, la fenêtre de temps pour réserver vos billets est relativement courte, puisque le tirage des groupes pour la ligue des champions à lieux en aout et les premiers matchs sont joués dès septembre. Si vous ne voyagez pas avec les groupes de supporters, le mieux est de commencer la planification de votre séjour dès l’obtention de vos billets pour le match. De cette façon, vous pourrez faire des économies non négligeables. Avec un peu d’organisation, n’importe qui peut se permettre un déplacement pour suivre l’olympique de Marseille.

Trouver des vols pas chers à l’aéroport de Marseille

Une fois votre match sélectionné et le billet pour y assister en poche, il reste à organiser le trajet. Pour les déplacements européens, la solution la plus simple, la plus rapide et souvent la plus économique, est de prendre l’avion. Depuis l’aéroport de Marseille, vous pourrez facilement trouver des vols à destination de toutes les grandes métropoles européennes. Pour trouver les vols les moins chers, nous vous recommandons d’utiliser une plateforme de comparaison comme Kayak, Google Flights ou encore Sky Scanner. Cela est d’autant plus utile lorsque aucun vol direct n’est proposé depuis l’aéroport de Marignane. Par exemple, si l’OM devait jouer contre Leipzig, vous auriez forcément une escale pour vous y rendre en avion. Cette escale peut prendre place dans différents aéroports (Francfort, Munich, Düsseldorf…) ce qui impact nécessairement le temps de trajet et le prix. Quoi qu’il en soit, en vous organisant correctement, vous arriverez toujours à trouver des vols bon marché depuis l’aéroport de Marseille. En effet, on y compte pas moins de 15 compagnies aériennes low-cost pour un total de 167 destinations pas chères, majoritairement en Europe.

Réserver votre parking à l’aéroport de Marseille

Si vous voyagez à plusieurs et que vous avez prévu de vous rendre à l’aéroport en voiture, un autre point important à anticiper sera la réservation de votre stationnement. En effet, il s’agit

d’un aspect souvent négligé lors de l’organisation d’un déplacement, mais réserver votre parking en avance vous permettra de faire des économies intéressantes. En effet, le prix des parkings d’aéroport évolue en fonction des emplacements disponibles et donc de la demande. Ainsi, plus vous attendez, plus vous risquez de payer cher. De plus, réserver la veille pour le lendemain est une très mauvaise idée, car de nombreux parkings n’acceptent pas les réservations dans un délai aussi court. Pour ne pas vous retrouver limiter en choix, n’attendez

pas la dernière minute ! Enfin, la meilleure solution pour économiser sur le stationnement à l’aéroport est de choisir un parking privé plutôt qu’un parking officiel. En effet, les parkings officiels qui sont gérés par l’aéroport sont généralement les plus chers. À l’inverse, les parkings privés sont un peu plus éloignés des Terminaux et ils vous offrent par conséquent des tarifs beaucoup plus attractifs. Pour trouver facilement ces parkings à l’aéroport de Marseille, nous vous conseillons de comparer les disponibilités sur une plateforme dédiée. Notez que les parkings privés vous offriront toujours un transfert vers l’aéroport, inclus dans le prix du stationnement. Cette liaison peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir d’une navette à la demande qui pourra vous emmener directement jusqu’à votre terminal. Mais il existe aussi des services de voiturier qui vous permettront de vous rendre directement à votre Terminal de départ où un chauffeur professionnel se chargera de réceptionner votre véhicule (par ailleurs, ce dernier service est souvent plus abordable que les parkings officiels).

Réserver un hôtel sur place

Le choix de l’hôtel est évidemment important, mais il va aussi beaucoup dépendre de ce que vous avez prévu de faire une fois sur place. Si vous avez simplement prévu de vous déplacer pour regarder le match et repartir, réserver un hôtel à proximité du stade sera sans doute la meilleure solution. En revanche, si vous avez prévu de rester plus longtemps pour faire un peu de tourisme (pourquoi se priver), un hôtel ou un Air BnB à proximité du centre-ville pourra être une bonne idée. D’autant plus que vous pourrez vous y réunir avec les autres supporters avant le match pour prendre un verre et pour vous mettre dans l’ambiance avec quelques chants ! Pensez néanmoins à vous renseigner sur les lignes de transports en commun disponibles pour

vous rendre au stade afin de réserver le logement idéal pour votre séjour. Dans la plupart des cas, les stades sont assez éloignés des centres-villes. Enfin, si vous n’avez personne pour vous accompagner dans votre périple, n’hésitez pas à rejoindre des pages dédiées aux supporters de l’OM sur les réseaux sociaux. De cette façon, vous pourrez trouver d’autres personnes dans la même situation que vous afin de partager les coûts…