Coup de théâtre à l’Olympique Lyonnais ! Malgré sa troisième place en Ligue 1 et sa victoire contre Angers (2-0) dimanche, le club rhodanien s’apprête à perdre Paulo Fonseca. Le technicien portugais est annoncé tout proche du Sporting Portugal. Selon Daniel Riolo, l’OL aurait déjà identifié son possible successeur : Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

L’Olympique Lyonnais pourrait connaître un changement majeur en pleine saison. Arrivé en janvier 2025, Paulo Fonseca devrait quitter le Rhône dans les prochains jours pour rejoindre le Sporting Portugal, son club de cœur. Une situation particulièrement inattendue alors que Lyon occupe la troisième place du championnat, à seulement trois points du PSG.

Comme nous l’évoquions dimanche dans notre article consacré au possible départ de Fonseca↗, les discussions avec le Sporting ont considérablement avancé. Le club portugais s’est séparé de Rui Borges et souhaite rapidement installer son nouvel entraîneur.

Voir sur YouTube

Riolo annonce Carlos Vicens pour remplacer Fonseca !

Dimanche soir, dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a assuré que le départ de Fonseca était désormais imminent. Selon l’éditorialiste, la victoire face à Angers aurait même constitué le dernier match du Portugais sur le banc lyonnais.

« On sait que c’est le dernier match de Fonseca. L’émotion l’a montré, les mots n’ont pas expliqué. C’est un peu dommage », a-t-il déclaré.

L’émotion était effectivement palpable au Groupama Stadium, notamment lorsque Corentin Tolisso est venu célébrer son but dans les bras de son entraîneur.

Mais Lyon aurait déjà anticipé cette séparation. Selon Daniel Riolo, un nom se détache pour prendre la succession du Portugais. « Il y a eu la piste Thiago Motta évoquée mais il n’y a pas de contact. Celui qui tient la corde, c’est Carlos Vicens, l’ancien adjoint de Pep Guardiola. Il était à Braga et il n’a plus de travail. »

Une information qui rejoint celle du quotidien portugais A Bola, qui présente également l’Espagnol de 43 ans comme un candidat sérieux.

Libre depuis son départ de Braga le 20 octobre, Carlos Vicens a passé huit années à Manchester City, dont plusieurs comme adjoint de Pep Guardiola. Son approche du jeu et sa capacité à travailler avec les jeunes joueurs séduiraient particulièrement la direction lyonnaise.

À ce stade, aucune nomination n’a toutefois été officialisée.

Un départ qui permettrait à Lyon de réaliser d’importantes économies

Au-delà de l’aspect sportif, Daniel Riolo estime que cette opération pourrait également présenter un intérêt financier pour l’OL.

Selon les chiffres avancés par l’éditorialiste de RMC, Paulo Fonseca percevrait environ 400 000 euros mensuels à Lyon. Son successeur pourrait coûter nettement moins cher. « Ils vont prendre un coach qui va coûter entre 100.000 et 150.000€ par mois. Avec le reste, tu peux prendre le salaire de deux ou trois joueurs de Ligue 1 », a expliqué Riolo.

Cette différence représenterait une économie salariale importante pour un club toujours attentif à ses finances. Elle pourrait également contribuer à expliquer pourquoi les dirigeants lyonnais accepteraient de laisser partir leur entraîneur malgré ses résultats actuels. De plus, le Sporting devrait effacer la dette dans le dossier Afonso Moreira. En effet, l’OL doit toujours environ 6,4 millions d’euros au Sporting CP. Cette somme provient des 20 % d’intéressement sur la plus-value négociée lors du transfert de l’ailier Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen à l’été 2026.

Sportivement, le choix serait néanmoins loin d’être anodin. L’OL a déjà dû composer avec plusieurs difficultés ces dernières semaines, notamment les inquiétudes concernant la blessure de Tyler Morton↗.

Et le calendrier ne laisse aucun répit aux Lyonnais. Un déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad les attend jeudi en Ligue Europa, avant un rendez-vous à Brest dimanche prochain.

Pour ce concurrent direct de l’OM dans la course aux places européennes, perdre son entraîneur alors que l’équipe est installée sur le podium constituerait un véritable changement de cap. Paulo Fonseca n’a pas encore officialisé son départ, mais l’ancien adjoint de Guardiola apparaît désormais comme l’un des principaux candidats pour lui succéder.