Concurrents OM : ça tangue fort en coulisse à Lyon ?

Le fonds américain Ares Management réclame le remboursement accéléré d'environ 250 millions d'euros auprès de la holding d'Olympique Lyonnais, mettant en péril la pérennité du club rhodanien. Cette situation financière critique pourrait ouvrir la voie à une vente forcée ou à un changement de contrôle à Lyon.

Un bras de fer financier qui menace l’avenir de l’OL

Selon une enquête de Bloomberg, le fonds d’investissement Ares Management Corp., principal créancier du rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor via sa structure Eagle Football Holdings, presse désormais pour récupérer immédiatement environ 250 millions d’euros restants d’un prêt consenti en 2022.

Ares avait soutenu l’acquisition de plusieurs clubs par Textor, incluant l’OL, Botafogo et RWDM Brussels. La reprise du club lyonnais avait été financée en grande partie par ce fonds, qui a déjà récupéré une part de son investissement – notamment via la vente des parts d’Eagle à Crystal Palace – mais souhaite désormais solder la dette restante.

Selon les sources financières, Ares pourrait user de clauses contractuelles pour forcer un remboursement anticipé ou exercer d’autres moyens juridiques afin de sécuriser son capital.

Scénarios possibles : vente forcée ou prise de contrôle

Les spécialistes du dossier expliquent que deux issues majeures sont envisagées si le remboursement n’intervient pas dans les délais convenus. D’une part, une vente forcée de l’Olympique Lyonnais pourrait être imposée pour rembourser Ares. D’autre part, le fonds pourrait chercher à prendre le contrôle direct du club via des mécanismes financiers ou juridiques pour récupérer la somme due.

Ce type de situation n’est pas inédit dans le football européen : des investisseurs créanciers ont déjà pris le contrôle de clubs lorsque des dettes n’ont pas été honorées, comme cela a été observé dans d’autres grandes ligues.

De son côté, le propriétaire américain John Textor conteste toute violation contractuelle et nie qu’il y ait eu des manquements de la part de Eagle Football Holdings dans la gestion de ces engagements financiers.

Cette crise financière s’ajoute à une saison sportive exigeante pour l’OL en Ligue 1, où le club tente de maintenir un niveau de performance stable malgré ces turbulences en coulisses.

La suite de ce dossier sera scrutée de près par les instances du football français, les supporters lyonnais et les observateurs du marché, tant l’enjeu financier et sportif reste élevé pour l’un des clubs historiques de Ligue 1.