Concurrents OM : Même Raymond Domenech dézingue ces deux joueur de l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Les critiques pleuvent autour de l’attaque de l’Olympique Lyonnais. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Raymond Domenech a livré une analyse très dure des prestations de Endrick et Roman Yaremchuk, deux attaquants de l’OL. Une sortie médiatique remarquée qui intervient alors que Lyon traverse une période plus compliquée en Ligue 1.

Raymond Domenech très critique envers Endrick

Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais lors du mercato hivernal, Endrick divise observateurs et consultants. Le jeune attaquant brésilien de 19 ans, prêté par le Real Madrid, alterne entre actions décisives et performances plus irrégulières, ce qui nourrit le débat autour de son impact dans le jeu.

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France et consultant, n’a pas mâché ses mots. Il a livré une analyse particulièrement sévère du rendement de l’attaquant lyonnais : « ils ont plus d’attaquant. Endrick… il tire, il essaye de dribbler, l’autre jour, il a réussi à marquer parce que le gardien lui a fait un cadeau (le but contre le Celta, ndlr). Dans le jeu, il ne sert strictement à rien, il perd neuf ballons sur dix. »

Des propos tranchants qui illustrent les interrogations actuelles autour de l’efficacité offensive de l’OL.

Roman Yaremchuk également ciblé

Dans la même intervention, Raymond Domenech a également pointé du doigt Roman Yaremchuk, autre option offensive de l’Olympique Lyonnais. L’ancien sélectionneur a ironisé sur le niveau de l’international ukrainien en s’adressant à Ludovic Obraniak, présent sur le plateau : « Et après quand ils ne vont pas bien, ils font rentrer Yaremchuk. (se tourne vers Ludovic Obraniak) Remets les crampons ! Tu peux jouer à sa place. C’est une catastrophe, c’est pas possible. »

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte sportif délicat pour l’OL. Le club lyonnais reste notamment sur un match nul sans but sur la pelouse du Havre (0-0), un résultat qui a illustré les difficultés offensives de l’équipe entraînée par Paulo Fonseca. Très commentés sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs, les propos de Raymond Domenech relancent le débat sur l’efficacité de l’attaque lyonnaise à l’approche du sprint final en Ligue 1, alors que la lutte pour les places européennes reste particulièrement serrée.