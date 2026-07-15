Coupe du Monde 2026 : Angleterre – Argentine, quelle heure, quelle chaine TV ?

Après l’Espagne face à la France, place à l’autre affiche de rêve de ces demi-finales du Mondial 2026. Ce mercredi 15 juillet, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, l’Angleterre affronte l’Argentine pour la dernière marche avant la finale. Un duel entre le 4e et le 1er mondial, entre deux histoires du football qui n’ont plus rien à prouver individuellement, mais tout à jouer collectivement.

Deux parcours, une même intransigeance

Sur le papier, rien ne les sépare vraiment. L’Argentine de Lionel Scaloni, tenante du titre, aborde cette demi-finale sur une série de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, portée par une attaque qui a inscrit quatorze buts lors de ses cinq derniers matchs. L’Angleterre de Thomas Tuchel n’a, elle, perdu qu’un seul match lors des trente derniers jours, un nul concédé face au Ghana en phase de groupes et arrive forte d’une défense particulièrement solide.

Les bookmakers eux-mêmes peinent à départager les deux équipes : les cotes placent l’Angleterre en très légère favorite, mais l’écart avec l’Argentine et le match nul reste dérisoire, signe d’une rencontre jugée parmi les plus indécises de ce tournoi.

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Kane contre Messi, le dernier duel ?

Impossible d’évoquer ce match sans s’arrêter sur ses deux figures offensives. Harry Kane, sacré meilleur buteur en puissance de cette campagne anglaise, porte l’attaque des Three Lions. En face, Lionel Messi, à 39 ans, continue d’écrire l’histoire avec huit réalisations sur les six premiers matchs de la compétition. Deux générations, deux carrières hors normes, qui pourraient se croiser une dernière fois sur une pelouse de Coupe du monde.

Autour d’eux, d’autres noms pèseront tout autant dans la balance : Jude Bellingham, décisif à plusieurs reprises pour l’Angleterre, et Julian Alvarez, en pleine confiance côté argentin.

Pour les Three Lions, l’enjeu dépasse la simple qualification. Quart de finaliste habituel plus souvent que finaliste, l’Angleterre n’a plus soulevé le trophée depuis sa victoire historique à domicile en 1966. Chaque demi-finale reste, pour cette génération, une occasion rare de refermer soixante ans d’attente.

L’Argentine, de son côté, vise un doublé qui la placerait définitivement au sommet du football mondial. Une nouvelle finale confirmerait la razzia amorcée depuis le sacre de 2022 au Qatar, et couronnerait un cycle Scaloni construit sur la continuité plutôt que la révolution.

Un vainqueur, et un adversaire pour la France

Cette demi-finale a aussi une conséquence directe de l’autre côté du tableau. Le vaincu de ce choc affrontera l’Equipe de France samedi lors de la petite finale, dernier match de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Une donnée qui ajoute un enjeu secondaire, mais non négligeable, à cette rencontre déjà électrique : savoir si les Bleus retrouveront l’Angleterre de Kane et Bellingham, ou l’Argentine de Messi et Alvarez, pour dire adieu à leur sélectionneur.

Date : mercredi 15 juillet

Heure : 21h00

Chaîne : la rencontre sera diffusée en direct sur M6 et beIN Sports 1

Coup d’envoi à 21h (heure française) au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, pour un match qui s’annonce, une fois de plus, comme l’un des sommets de ce Mondial 2026.

Ce soir, ce sont peut-être moins les statistiques que les détails, un coup de génie individuel, un moment de flottement collectif, qui feront basculer la rencontre. Et avec elle, l’identité de l’adversaire que retrouvera une équipe de France orpheline de Deschamps, samedi, pour un dernier match sans grand enjeu sportif mais chargé de symbole.

Paul Laffisse