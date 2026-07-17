Coupe du Monde 2026 : France – Angleterre, Espagne – Argentine, quelles chaînes TV et quelles heures ?

Dans deux jours, le Mondial livrera son bouquet final. Qui de Lamine Yamal ou de Leo Messi soulèvera le trophée ? L’Albiceleste, pour continuer son histoire et décrocher un 4e sacre, dont deux consécutifs ou l’Espagne, pour réaliser le doublé Euro/Coupe du Monde ?

La veille, à 23 heures, Français et Anglais s’affronteront pour la 3e place. Le dénouement approche…

Remake France-Angleterre

Les deux nations se sont déjà rencontrées lors du quart de finale remporté par l’équipe de France au Qatar sur le score de 2-1, avec notamment le raté d’Harry Kane sur penalty. Cette « petite finale » est mal perçue côté anglais, et particulièrement par son sélectionneur Thomas Tuchel : « personne n’a envie de jouer ce match ». Une déclaration qui en dit long sur la frustration des Three Lions après leur élimination face à l’Argentine de Leo Messi (1-2). Côté français, cette rencontre reste l’occasion de terminer l’aventure sous Deschamps sur une bonne note, malgré les avis négatifs qui entourent ce match, vu par certains comme la « finale des perdants ».

Demain à Miami, aux alentours de 23 heures, Kylian Mbappé et Jude Bellingham se retrouveront. Après des retrouvailles avec son ancien coéquipier de Dortmund en quart de finale (Erling Haaland), le milieu offensif du Real Madrid affrontera le capitaine des Bleus. Un duel d’autant plus suivi que les deux joueurs, avec Vinicius Junior, sont régulièrement critiqués en Espagne pour leur implication défensive irrégulière. À observer également : le choc entre les 2e et 4e meilleurs buteurs du Mondial, Mbappé (8 buts) et Bellingham (6 buts).

Côté anglais comme français, la demi-finale a laissé un goût amer. Les hommes de Didier Deschamps sortent d’une défaite nette (0-2) face à une Espagne qui a maîtrisé la rencontre de la première à la dernière seconde. Ceux de Thomas Tuchel ont, eux, subi la remontada argentine, s’inclinant 1-2 après avoir pourtant mené au score. Les deux nations seront donc revanchardes, ce qui donne un peu plus d’intérêt à cette rencontre.

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Premier duel Messi-Yamal

« Quand l’élève rencontre le maître » : c’est ainsi que l’on pourrait résumer ce match entre l’Espagne, championne d’Europe en titre, et l’Argentine, qui vise une seconde Coupe du Monde consécutive. Très peu influent dans le jeu espagnol jusqu’à la demi-finale face à la France, Lamine Yamal a fait taire une partie des critiques en se montrant très percutant face à Lucas Digne, qu’il a mis en difficulté à plusieurs reprises — jusqu’à provoquer le penalty transformé par Oyarzabal. Bien que les regards seront naturellement tournés vers Lamine Yamal, un autre joueur sera également à scruter : Fabian Ruiz. Le milieu de terrain parisien est détenteur d’une invincibilité impressionnante, devenant ainsi le porte-bonheur de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. En l’espace de 2 ans, il a empoché 3 trophées majeurs (Euro et 2 Ligues Des Champions consécutives). Son profil a poussé Luis De La Fuente à l’installer aux côtés de Dani Olmo et Rodri en lieu et place de Pedri, moins décisif.

De l’autre côté, l’Albicéleste et Leo Messi ont fait preuve d’une force mentale remarquable face aux Anglais. Menés 1-0 jusqu’à la 85e minute, les hommes de Lionel Scaloni ont renversé le match grâce à l’égalisation d’Enzo Fernández, avant que Lautaro Martínez ne délivre les siens à la 90e+2 sur un service de Lionel Messi. Score final : 2-1.

Ce duel inédit entre la légende barcelonaise et son « successeur » pourrait bien peser dans la course au prochain Ballon d’Or.

Reste à savoir quel scénario l’histoire retiendra. Verra-t-on Lionel Messi, à 39 ans, boucler la boucle et offrir à l’Argentine une deuxième étoile consécutive, du jamais-vu depuis le Brésil de Pelé ? Ou Lamine Yamal, du haut de ses 19 ans, écrira-t-il dès à présent la première grande ligne de sa légende, en devenant le plus jeune champion du monde de l’histoire et en installant définitivement l’Espagne au sommet du football mondial ?

Samedi 18 juillet 2026 :

France – Angleterre à 23 heures (heure française) au Hard Rock Stadium, Miami – M6 & BeIn Sports

Dimanche 19 juillet 2026 :

Espagne – Argentine à 21 heures (heure française) au MetLife Stadium, New York – M6 & BeIn Sports

Paul Laffisse