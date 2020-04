Ex OM: Adil Rami explique son confinement et se fait chambrer par Di Meco !

Désormais en Russie à Sotchi, l’ancien marseillais Adil Rami a quitté l’OM en 2019. Il s’est exprimé sur son confinement et a rigolé avec l’ancien olympien Eric Di Meco…

Licencié de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Adil Rami s’était engagé avec Fenerbahçe en Turquie en compagnie de Luiz Gustavo, et a signé cet hiver en Sotchi en Russie. Il s’est exprimé sur son confinement et a rigolé avec Eric Di Meco au sujet d’une certaine « Pamela »…

Je suis loin de ma famille — Rami

A LIRE AUSSI : OM : Rongier lance un nouveau défie… Amavi, Sanson et Lopez se moquent !

Il s’est exprimé sur Team Duga au micro de RMC :

« C’est compliqué car je suis loin de ma famille mais j’ai trouvé ma petite routine. J’étais à l’hôtel mais il s’est fermé hier donc je suis maintenant en appartement, où j’ai pu installer mes machines pour travailler. Je fais mes deux entrainements par jour, je joue à la playstation et je suis sur les réseaux sociaux. Je me plains pas en cherchant les points positifs, même si je fais des siestes de trois heures pour passer le temps. Du coup je m’endors à 9 heures du matin, j’ai plus de rythme. Je fais mes séances de sports via les réseaux sociaux avec Savidan pour ne pas me sentir seul, même si j’ai un programme donné par le club. Il y a une allemande qui donne des cours de sport sur Instagram, elle s’appelle Pamela… » Adil Rami— Source: Team Duga RMC