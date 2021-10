Ex OM: Cette anecdote de Van Buyten sur Ribéry…

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Daniel Van Buyten a joué pour le club marseillais entre 2001 et 2004. Défenseur très bon dans le jeu aérien, il est revenu sur son ancien coéquipier du Bayern Franck Ribéry, qui a aussi porté le maillot olympien…

Arrivé en provenance du Standard de Liège sous l’impulsion de Bernard Tapie, Daniel Van Buyten a marqué 15 buts lors de son passage à l‘Olympique de Marseille. Un chiffre important pour un défenseur central, qui finira par évoluer au Bayern Munich entre 2006 et 2014, avec Franck Ribéry. Il est d’ailleurs revenu sur sa relation particulière avec le Français, dans les colonnes de La Provence :

Avec Ribéry, on se réunissait pour regarder les matchs de Marseille– Van Buyten

« Les premières années après avoir quitté le club, je regardais quasiment tous les jours OMtv. J’ai toujours continué à suivre. J’ai été content de récupérer (au Bayern) un ancien Olympien avec Franck Ribéry. Avec Ribéry, on se réunissait pour regarder les matchs de Marseille avant qu’on joue, nous. On se faisait des petites bouffes ensemble, on partageait nos souvenirs de là-bas, ça a duré plusieurs années. Aujourd’hui, un peu moins. » Daniel Van Buyten— Source: La Provence (12/10/21)

Marseille a été un tremplin pour ma carrière — Van Buyten

« Il y a une deuxième fierté, sportive, de pouvoir revenir, de fouler la pelouse de l’Orange Vélodrome où j’ai eu deux années et demie de superbes souvenirs. Marseille a été un tremplin dans ma carrière, pour la suite de mon parcours. Je suis reconnaissant par rapport à ça. J’ai vécu des moments extraordinaires dans ce club. J’ai eu la chance, même, d’être meilleur buteur à une époque. L‘OM, c’est particulier. Ce sont des supporters qui ne sont pas comme partout, une pression qu’on ne retrouve pas partout. En quelques années, ça m’a permis de vivre beaucoup de choses. L’OM, ça m’a permis d’avoir une expérience beaucoup plus rapide. un passage à Marseille on ne l’oublie jamais ! Quand je discute aujourd’hui avec des amis ou que je vais au foot avec mon garçon, d’office on me parle de Marseille, de l’époque, comment ça se passait… Les supporters, c’est l’âme. Pour l’anecdote, j’arrivais une fois pour manger au restaurant et le restaurateur ne voulait même pas que je paie, tout ça parce qu’il était fier. Il me disait : « Tu m’as tellement donné de bonheur ! Je ne veux pas que tu paies. » Daniel Van Buyten – Source: La Provence (12/10/21)