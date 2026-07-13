Ex- OM : Laurent Abergel ne ménagera pas ses efforts à Nice !

Formé à l’Olympique de Marseille avant de faire toute sa carrière loin de la Canebière, Laurent Abergel s’apprête à découvrir une situation particulière avec son nouveau club, l’OGC Nice. Présenté à la presse, le milieu de terrain n’a pas éludé le sujet sensible de la rivalité entre les deux formations.

Un pur produit du centre de formation olympien

Né à Marseille le 1er février 1993, Laurent Abergel a grandi dans les rangs de l’OM, où il a gravi tous les échelons du club formateur, de la Division d’Honneur jusqu’à l’équipe réserve, avant de connaître ses premières minutes avec le groupe professionnel lors de la saison 2012-2013, sans toutefois disputer la moindre rencontre officielle. Son parcours professionnel se construira finalement loin du Vélodrome, entre l’AC Ajaccio, l’AS Nancy-Lorraine, puis surtout le FC Lorient, où il passera sept saisons décisives pour sa carrière.

Capitaine emblématique des Merlus, Abergel y aura disputé 233 rencontres, remporté deux titres de champion de Ligue 2 (2020 et 2025), avant de quitter le club breton d’un commun accord à l’issue de la saison dernière. Direction alors la Côte d’Azur, où il s’est engagé pour trois saisons avec l’OGC Nice, retrouvant au passage Olivier Pantaloni, son ancien entraîneur à Lorient, dont l’arrivée sur le banc niçois a largement pesé dans son choix.

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Un passé qui ne l’influencera pas…

Un club qui n’est pourtant pas n’importe lequel pour un enfant du club olympien : Nice et Marseille entretiennent une rivalité historique en Ligue 1. Lors de sa présentation officielle, Laurent Abergel a directement abordé le sujet, expliquant en avoir déjà discuté avec son nouveau coéquipier Alexy Bosetti. Le milieu de terrain assume pleinement ses origines : ” J’en ai déjà parlé avec Alexy Bosetti. Je suis conscient de la rivalité. Je suis Marseillais de naissance, je ne peux pas l’enlever. J’ai fait toutes mes classes là-bas en formation. Je respecte tout le monde”.

L’ancien capitaine Merlus a clairement exposé son envie de ne pas se ménager pour le club niçois, malgré son passé marseillais : ” Je vais donner mon maximum pour effacer cette image et pour prouver que je suis totalement Niçois. Je suis quelqu’un qui est très proche des supporters, ça passe par la performance, mais ça passera aussi par les échanges et vraiment se connaître mutuellement pour savoir à qui on a affaire. Il y a de belles histoires, on respecte le passé de chacun. J’ai très bien connu Pancho Abardonado, qui est très aimé ici, et qui a su mouiller le maillot pour les deux clubs. Je suis ce joueur qui veut s’inspirer de ceux-là”. Des déclarations qui feront sans doute le bonheur des niçois quant aux ambitions de Laurent Abergel suite à son arrivée.

Le milieu défensif de 33 ans a d’ailleurs cité en exemple Pancho Abardonado, référence marseillaise devenue une figure aimée à Nice après y avoir également mouillé le maillot pour les deux clubs. Un modèle dont Abergel entend clairement s’inspirer pour réussir son intégration sur la Côte d’Azur, conscient que la meilleure réponse à apporter à cette rivalité passera avant tout par ses performances et son investissement au quotidien.

Paul Laffisse