Ex OM: Nouveau défi pour Carlos Mozer

Ancien joueur de l’OM entre 1989 et 1992, Carlos Mozer a accepté un nouveau défi. En effet, il devient le nouvel entraineur de Fatima club de troisième division portugaise…

Carlos Mozer revient dans un pays où il a joué, le Portugal. Entre 1987 et 1989 puis entre 1992 et 1995 il a joué pour le club de Benfica. Cette fois c’est dans un rôle d’entraineur qu’il va exercer, puisqu’il s’est engagé avec un club de troisième division portugaise, à Fatima.

Récemment, il s’était exprimé sur l’OM et sur son entraineur André Villas-Boas :

Villas-boas est un garçon moderne– mozer

A LIRE AUSSI : Fair Play Financier : Pas d’exclusion possible la saison prochaine pour l’OM !

« Villas-Boas, c’est un très bon entraîneur. Il a fait partie de l’équipe technique de José Mourinho et quand il est devenu numéro un, il a très bien travaillé à Porto. En Russie aussi il a fait du bon travail. C’est un garçon moderne, dont les principes de jeu sont agréables, basés sur la possession de balle, la recherche du but. Et j’espère qu’il appliquera cela à Marseille parce que l’OM a besoin de changer d’esprit. Il connaît bien le foot, aussi bien l’aspect athlétique que l’organisation des adversaires. C’est un excellent choix. Je ne l’ai jamais affronté directement comme entraîneur mais j’ai suivi attentivement son travail au Portugal. Il est jeune et communique très bien avec les joueurs. Je suis très fier de le voir à l’OM, il peut donner un nouveau visage. Je crois qu’il va vite s’adapter, il a travaillé au Portugal, en Angleterre, en Russie. Il sera encore plus à l’aise à Marseille parce qu’il connaît bien le football français et il parle la langue. J’espère évidemment qu’il va réussir à l’OM et je suis très confiant. » Carlos Mozer – La Provence (02/06/2020)