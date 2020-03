Le championnat arrêté, un joueur de Ligue 2 pisté et l’avenir de Sanson… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Le championnat arrêté jusqu’à nouvel ordre, un dribbleur pisté et l’agent de Sanson s’exprime sur l’avenir du joueur… Les 3 infos OM de ce vendredi !

[OFFICIEL] : La Ligue 1 arrêtée jusqu’à nouvel ordre !

Suite aux mesures dévoilées par le président Macron pour tenter de ralentir la propagation du Coronavirus, une réunion était organisé ce matin à la Ligue pour décidé de la suite ou non des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 prévue à huis clos…

Alors que certains joueurs ont affiché leur inquiétude, la décision a été de suspendre les compétitions jusqu’à nouvel ordre. Les matches de la 29e journée prévus ce weekend sont donc annulés, dont le Montpellier – OM. Cela sera aussi le cas la semaine prochaine et donc pour le Classico OM – PSG… à voir pour la suite.

Nouvelle réunion prévue après le 17 mars

« Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements. A l’issue de la réunion programmée par l’UEFA le 17 mars prochain, le Conseil d’Administration de la LFP se réunira. » LFP





Mercato : L’OM prend des renseignements sur un jeune ailier dribbleur de L2

Même si la Ligue 1 est suspendue, l’OM peut travailler sur le recrutement de la saison prochaine. Le club aurait des vues sur un jeune ailier de 21 ans…

Avec comme objectif la Ligue des Champions, l’OM va devoir renforcer son effectif. Selon l’Equipe, les recruteurs marseillais ont dans leur viseur un ailier très dribbleur. En effet, selon l’Equipe Stéphane Diarra a déjà été sollicité « par des clubs anglais et écossais cet hiver, l’ex-Rennais privilégie, en l’état, la France. Lille, Lorient et Marseille ont pris des renseignements. »

L’OM vise Stéphane Diarra ?

Stéphane Diarra est un dribbleur de 21 ans. Le franco-ivoirien formé à Evian TG, passé par la réserve de Rennes, a rejoint le Mans définitivement l’été dernier. Ce dernier a marqué 4 buts et donné 4 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues cette saison. Il ne devrait pas rester en Ligue 2, l’OM pourrait donc tenter de recruter ce gaucher…

Mercato : L’agent de Sanson envoit un message clair à l’OM !

L’OM va devoir vendre cet été afin de respecter le Fair-Play financier, et Morgan Sanson est l’un des joueurs les plus côtés de l’effectif. Mais son agent, n’a pas forcément le même avis que les dirigeants olympiens…

Morgan Sanson réalise une très bonne saison. Evoqué dans le viseur de plusieurs clubs, il fait parti des joueurs « bankables » du club… Pourtant, l’ancien montpelliérain est resté à l’Olympique de Marseille cet hiver. En difficulté financière, le club marseillais va devoir céder des joueurs cet été, et Morgan Sanson est l’un des plus courtisés.

On ne peut pas forcer un joueur à quitter le club– Agent de sanson

Son agent s’est exprimé dans les colonnes de 20 Minutes :

« Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement. Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives. Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club. » Agent de Morgan Sanson – Source : 20 minutes