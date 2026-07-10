Les 3 infos OM de ce vendredi : l’affaire Nasri, les confessions de Greenwood, et un premier départ du club…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 10 juillet.

Info 1 : Ca s’est accéléré dans l’affaire Samir Nasri !

Ancien milieu de terrain de l’OM, Samir Nasri a été placé en garde à vue pendant une dizaine d’heures, jeudi, dans le cadre d’une information judiciaire portant notamment sur des faits présumés de blanchiment en bande organisée. Selon L’Équipe, qui s’appuie sur des informations du Parisien, l’ancien international français est ressorti libre dans la soirée, sans qu’aucune poursuite ne soit engagée à ce stade.

Une audition dans le cadre d’une information judiciaire

D’après L’Équipe, qui relaie les informations du Parisien, Samir Nasri, aujourd’hui consultant pour Canal+, a été entendu dans les locaux de la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF) de la police judiciaire parisienne.

Cette audition s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour importation de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’importation de stupéfiants en bande organisée.

Selon L’Équipe, l’enquête vise principalement deux hommes présentés par Le Parisien comme des figures de ce dossier : Karim Berrebouh, narcotrafiquant marseillais incarcéré depuis 2021, et Olivier Sabbah, décrit comme l’un des piliers présumés du réseau de blanchiment des activités criminelles de Berrebouh.

Pourquoi Samir Nasri est entendu

Toujours selon L’Équipe, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est concerné par le volet relatif au blanchiment en bande organisée en raison de son ancienne implication dans la gestion de la discothèque XS, située à Ivry-sur-Seine. L’ancien international français en était devenu l’un des actionnaires aux alentours de 2016.

Cette nouvelle garde à vue intervenait après une première mesure réalisée fin juin à Marseille, toujours dans le cadre de cette même enquête.

Aucune poursuite à ce stade

Selon L’Équipe, la garde à vue de Samir Nasri a été levée jeudi soir sans qu’aucune poursuite judiciaire ne soit décidée contre l’ancien milieu de terrain de l’OM.

Le quotidien précise toutefois que l’ancien international français pourrait être convoqué ultérieurement dans le cadre de la procédure, notamment en vue d’une éventuelle mise en examen. À ce stade, aucune mise en examen n’a été prononcée et l’enquête se poursuit. Samir Nasri bénéficie de la présomption d’innocence.

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Info 2 : Greenwood a confié son choix à ses coéquipiers !

Alors que Fenerbahçe reste en pole position pour recruter Mason Greenwood, l’Atlético de Madrid poursuit ses efforts pour tenter de convaincre l’attaquant de l’OM. Selon L’Équipe, l’international anglais privilégierait même un transfert vers le club madrilène.

L’Atlético n’a pas abandonné le dossier

Si Fenerbahçe conserve une longueur d’avance dans ce dossier, l’Atlético de Madrid reste pleinement engagé, selon L’Équipe.

Le quotidien explique que le club espagnol est, avec Fenerbahçe, le seul à avoir formulé une offre officielle à l’OM. Les dirigeants madrilènes continuent de travailler sur ce dossier et multiplient les arguments pour tenter de faire changer d’avis le joueur.

Toujours selon L’Équipe, l’Atlético propose à Greenwood un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire estimé entre 5 et 6 millions d’euros nets par saison, auquel s’ajouteraient des revenus liés aux droits à l’image.

Greenwood aurait une préférence pour Madrid

Malgré une proposition financière plus importante de Fenerbahçe, L’Équipe affirme que Mason Greenwood privilégierait l’Atlético de Madrid.

Le quotidien indique que l’attaquant anglais a fait savoir aux dirigeants madrilènes qu’il souhaitait retrouver la capitale espagnole, où il avait évolué sous les couleurs de Getafe lors de la saison 2023-2024.

Selon L’Équipe, Greenwood aurait également confié cette préférence à plusieurs de ses coéquipiers marseillais cette semaine, à l’occasion de la reprise de l’entraînement à la Commanderie.

L’OM aurait intérêt à un transfert vers l’Atlético

Toujours selon L’Équipe, l’offre de l’Atlético serait également plus avantageuse pour l’Olympique de Marseille.

Le club espagnol proposerait 45 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions de bonus, contre 40 millions d’euros plus des bonus du côté de Fenerbahçe.

Le quotidien précise toutefois que le montage financier reste complexe en raison des droits conservés par Manchester United sur une future revente de Greenwood.

Diego Simeone pousse en interne

Selon L’Équipe, Diego Simeone a validé le profil de Mason Greenwood à la fin du mois de juin.

L’entraîneur argentin souhaiterait utiliser l’attaquant anglais dans plusieurs positions offensives et verrait en lui un joueur capable de s’imposer à l’Atlético sur le long terme.

Malgré ces arguments sportifs, Fenerbahçe reste à ce stade en tête dans les négociations, conclut L’Équipe, même si le club madrilène n’a pas encore renoncé à faire basculer le dossier.

Info 3 : Un premier départ ce weekend ? (spoilier : ce n’est pas Greenwood !)

Hamed Junior Traoré devrait quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Genoa est désormais tout proche de finaliser l’arrivée du milieu offensif ivoirien. De son côté, Foot Mercato annonce qu’un accord total a été trouvé entre les deux clubs autour d’un prêt avec option d’achat supérieure à 8 millions d’euros.

Le Genoa touche au but pour Traoré

Le dossier Hamed Junior Traoré semble entrer dans sa phase finale. D’après Gianluca Di Marzio, le Genoa est très proche de conclure l’opération après plusieurs semaines de discussions entre les différentes parties. Le club italien espère finaliser le transfert d’ici la fin de la semaine.

Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a seulement un an, le milieu de 26 ans s’apprête ainsi à retrouver la Serie A. Ancien joueur de Sassuolo et de Naples, il pourrait rapidement intégrer l’effectif dirigé par Patrick Vieira au Genoa.

Un prêt avec option d’achat à plus de 8 M€

Selon Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre l’OM et le Genoa. Les deux clubs se seraient entendus sur un prêt assorti d’une option d’achat supérieure à 8 millions d’euros.

Cette formule permettrait au club italien de limiter son investissement immédiat tout en conservant la possibilité de recruter définitivement le joueur à l’issue de la saison. Pour l’Olympique de Marseille, cette opération offrirait également une réduction de la masse salariale, avec la perspective d’un transfert définitif si l’option d’achat est levée.

À ce stade, ni l’OM ni le Genoa n’ont officialisé l’opération. Les informations concernant la formule du transfert proviennent de Foot Mercato, tandis que Gianluca Di Marzio indique que le club italien espère finaliser le dossier dans les prochains jours.

Ce départ constituerait une nouvelle étape dans le mercato estival marseillais, alors que plusieurs mouvements sont encore attendus avant la reprise de la saison.