Ligue 1 : Ce qu’il faut savoir du calendrier de la saison 2026/2027 !

La LFP a publié ce jeudi à la mi-journée les calendriers officiels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2026-2027. Une annonce attendue, qui confirme plusieurs évolutions majeures pour le football français. Pour les supporters de l’OM, ce nouveau format donnera une saison plus lisible, plus étalée et sans rencontres programmées en semaine, une première dans l’ère moderne du Championnat.

Le coup d’envoi de la prochaine édition de Ligue 1 sera donné le week-end du 23 août 2026. Cette date tardive s’explique par la tenue de la Coupe du monde organisée du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La reprise du Championnat interviendra donc un peu plus d’un mois après la finale du Mondial, laissant un sas de récupération conséquent pour les internationaux, dont plusieurs joueurs marseillais pourraient faire partie selon leur évolution durant la saison 2025-2026.

Une saison étalée jusqu’au 29 mai 2027

Fait marquant de cette publication : aucune rencontre ne se jouera en semaine, ni en Ligue 1, ni en Ligue 2. La LFP confirme ainsi un calendrier resserré autour des week-ends, une mesure destinée à alléger la charge des clubs et à optimiser la visibilité télévisée du Championnat. Pour un club comme l’Olympique de Marseille, engagé régulièrement en compétitions européennes, cette configuration permettra une meilleure gestion des rotations et des déplacements.

📅 La LFP dévoile le calendrier 2026-2027 ! ➡️ Début de la Ligue 1 le week-end du 23 août 2026, un mois après la Coupe du monde.

➡️ Aucun match en semaine toute la saison, en L1 comme en L2.

➡️ Dernier match de 2026 : 14e journée le 13 décembre.

➡️ Reprise : 3 janvier 2027.

➡️… pic.twitter.com/z8LzuPyypP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 5, 2025

La 14e journée, programmée le week-end du 13 décembre 2026, conclura la dernière salve de matches avant la trêve hivernale. Le Championnat reprendra ensuite dès la 15e journée, disputée le week-end du 3 janvier 2027, sans match avancé au vendredi 1er janvier.

La saison s’étendra jusqu’à la 34e et dernière journée, fixée au samedi 29 mai 2027, soit deux semaines plus tard que l’exercice 2025-2026 qui s’achèvera le 16 mai. Cette rallonge offre un calendrier globalement plus espacé, ce qui pourrait bénéficier à l’OM dans la gestion de ses objectifs nationaux et européens.

Avec cette organisation, la Ligue 1 version 2026-2027 s’annonce plus fluide, concentrée sur les week-ends et pensée pour maximiser la qualité du jeu et l’exposition médiatique. Une donnée importante pour les clubs comme l’OM, qui évoluent sous une forte pression sportive et populaire.

