Ligue 1 : Deux joueurs de l’OM dans le onze type !

L’OM n’a pas réussi à s’imposer face au LOSC samedi à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Pour autant, Geronimo Rulli et Quentin Merlin sont dans l’équipe type du journal l’Equipe.

L’équipe type de la 15e journée de Ligue 1, publiée par L’Équipe, met en avant les meilleurs éléments du weekend de L1, et cette fois, deux joueurs de l’OM y figurent : Geronimo Rulli, le gardien de but argentin, et Quentin Merlin, le piston gauche. Leur présence dans cette équipe démontre la solidité et la qualité du jeu de l’Olympique de Marseille, notamment dans des positions souvent peu récompensées, comme celle de latéral.

Geronimo Rulli, un rempart solide

Le gardien Geronimo Rulli est l’un des grands artisans de la récente série positive de l’OM. Avec une prestation remarquable lors de la 15e journée de Ligue 1, il a permis à son équipe de maintenir le score face à de redoutables adversaires. Sa présence dans l’équipe type souligne non seulement ses réflexes impressionnants, mais aussi sa régularité dans des performances décisives. La solidité de Rulli en a fait une des meilleures recrues estivales…

Quentin Merlin, un piston gauche indispensable

Quentin Merlin a démontré son efficacité offensive et son apport sur les côtés. Son énergie et son sens du positionnement en ont fait un atout précieux pour l’OM, notamment en contribuant au jeu de transition de son équipe. Son but inscrit lors de cette journée, associé à sa capacité à défendre et à soutenir l’attaque, lui a permis de figurer dans l’équipe type aux côtés de Lorenz Assignon et Aron Dönnum, qui ont également marqué. Le joueur prouve que son niveau technique est un plus pour le jeu prôné par De Zerbi.



En résumé, la 15e journée de Ligue 1 a vu la reconnaissance de plusieurs performances de qualité, et la présence de Geronimo Rulli et Quentin Merlin dans l’équipe-type de L’Équipe met en lumière l’impact de ces joueurs pour l’OM, en particulier dans des rôles défensifs cruciaux mais souvent sous-estimés.