Ligue des Champions : l’OM avec un groupe presque complet face à l’Ajax

Ce mardi soir à 21 heures, le Stade Vélodrome retrouve la Ligue des Champions. Après la défaite inaugurale sur la pelouse du Real Madrid (1-2), l’Olympique de Marseille doit impérativement lancer sa campagne européenne face à l’Ajax Amsterdam. Dans une poule relevée, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont plus le droit à l’erreur devant leur public.

Un groupe marseillais quasi au complet

Pour cette rencontre décisive, l’entraîneur italien a retenu un groupe de 21 joueurs. La bonne nouvelle concerne Leonardo Balerdi. Annoncé incertain après un coup reçu, le défenseur argentin figure bien dans la liste. Toutefois, selon les dernières informations venues de Marseille, il devrait débuter sur le banc. Kondogbia et Traoré sont toujours absents car forfaits.

🅢🅠🅤🅐🅓 📋 👥 Les 2️⃣1️⃣ joueurs choisis par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 pour défier l’Ajax Amsterdam ce soir à l’@orangevelodrome 🏟️✨ #OMAJA pic.twitter.com/HFaFVNdaNB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2025



Hormis cette incertitude, De Zerbi dispose de l’ensemble de ses forces vives. Le coach phocéen peut donc compter sur ses cadres habituels, à commencer par le buteur Mason Greenwood, très attendu dans ce type de rendez-vous européen. La dynamique offensive marseillaise, soutenue par l’ambiance d’un Vélodrome annoncé incandescent, sera un atout majeur pour espérer décrocher les trois points.



En face, l’Ajax Amsterdam, moins impressionnant que le Real Madrid, apparaît comme un adversaire abordable mais à ne pas sous-estimer. Les Néerlandais se déplacent avec l’intention de perturber l’OM, bien conscients que les Phocéens doivent absolument s’imposer.

Un succès ce soir permettrait à Marseille de relancer totalement sa phase de groupes et de rester dans la course aux huitièmes de finale. Au contraire, un nouveau revers compliquerait considérablement l’avenir européen du club. L’équation est donc simple : gagner pour continuer à croire en ses ambitions en C1.

