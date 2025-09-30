Ligue des Champions : Une 2e journée sous tension pour les favoris ! Le programme !

De Barcelone à Istanbul, les grandes affiches s’enchaînent ce mardi et mercredi pour une 2e journée qui pourrait déjà peser lourd dans la course aux huitièmes.

La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine avec la 2ᵉ journée de la phase de championnat. Et déjà, plusieurs clubs européens sont dos au mur. Car dans une compétition resserrée où seuls les huit premiers du classement global accèdent directement aux huitièmes, chaque point a son poids. Cette semaine pourrait donc marquer un premier tournant, avec des chocs attendus et des déplacements périlleux.

Le PSG attendu en Catalogne

Parmi les affiches les plus attendues, le FC Barcelone – Paris Saint-Germain de demain soir attire toutes les attentions. Ce duel, devenu un classique européen depuis la “Remontada” de 2017, oppose deux équipes ambitieuses mais encore en rodage cette saison.

Barcelone, rajeuni mais privé de plusieurs cadres (Raphinha, Gavi, Joan Garcia), mise sur sa nouvelle pépite Lamine Yamal. Le PSG, lui aussi diminué sans Marquinhos, Kvaratskhelia, Désiré Doué et le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, se présente avec une certaine prudence.

Luis Enrique, ancien coach du Barça, connaît bien l’environnement catalan. Il devra trouver le bon équilibre entre solidité défensive et ambition offensive pour ramener un résultat positif de .

Le Real et Liverpool en déplacement piège

Autre grand d’Europe sous les projecteurs, le Real Madrid, qui se déplace au Kazakhstan pour y affronter Kairat Almaty. Sur le papier, l’affaire semble simple. Mais le voyage long, le décalage horaire et les conditions climatiques pourraient perturber les Merengues, qui ne doivent pas se relâcher après leur succès initial.

Liverpool, de son côté, vainqueur à domicile contre l’Atlético Madrid lors de la première journée, les Reds se rendent à Istanbul pour défier Galatasaray, dans l’un des stades les plus bouillants du continent. L’ambiance du RAMS Park est bien connue de Arne Slot. Mais son équipe, devra éviter le match piège pour prendre les 3 points.

Marseille et Monaco à domicile : le moment de vérité

Du côté des clubs français, la semaine s’annonce intense. L’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax Amsterdam ce mardi au Stade Vélodrome. Le club phocéen, après une courte défaite face au Real Madrid lors de la première journée, doit retrouver de la solidité pour espérer dominer une équipe néerlandaise qui, elle aussi, traverse une phase de transition. À domicile, les Marseillais devront s’appuyer sur l’énergie de leur public et sur un pressing plus constant pour décrocher leur premier succès européen.

Monaco, quant à lui, s’apprête à relever un immense défi mercredi soir avec la réception de Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola, toujours aussi impressionnants dans leur maîtrise collective, sont les grands favoris. Pour l’ASM, il s’agira de jouer crânement sa chance, en misant sur la vitesse de ses attaquants et la discipline tactique de son bloc défensif. Un point face à l’ogre anglais serait déjà une belle opération après la lourde défaite à Bruges (4-1).

Une soirée qui peut peser lourd

Au-delà de ces affiches, de nombreux clubs viseront un sans-faute pour confirmer leur bon départ ou se replacer. Arsenal, Inter Milan, Bayern Munich ou encore le Sporting ont l’occasion de prendre une longueur d’avance. À l’inverse, des formations comme Newcastle, Naples ou le PSV Eindhoven n’ont plus de temps à perdre s’ils veulent rester dans la course aux huitièmes.

Cette 2ᵉ journée peut ainsi faire basculer bien des choses. Un leader peut creuser l’écart, un outsider peut créer la surprise, un favori peut chuter.

Une phase de groupes sous haute tension

Si la Ligue des Champions vient à peine de débuter, ce deuxième acte pourrait déjà conditionner la suite du parcours pour de nombreux clubs. Dans un format où chaque point compte et où la concurrence est féroce, il ne suffit plus d’assurer à domicile, il faut être performant partout, tout le temps. Les erreurs se paient cash, surtout pour les prétendants aux Top 8 ou ceux qui visent les places de barragiste.

