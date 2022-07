Mercato Concurrent OM : un ancien Marseillais important dans la signature de Minamino à Monaco ?

Takumi Minamino a rejoint l’AS Monaco cet été en provenance de Liverpool. Hiroki Sakai, l’ancien latéral droit marseillais, lui aurait conseillé de rejoindre la Ligue 1.

L’AS Monaco a déboursé 15M€ d’euros pour recruter Minamino. L’international japonais (42 sélections, 17 buts) aurait été conseillé par son compatriote en sélection Hiroki Sakai de rejoindre la Ligue 1 et donc l’AS Monaco. L’ancien marseillais (2016-2021), riche de son expérience en Ligue 1, a pu le convaincre de rejoindre le championnat de France.

« Tout simplement, Monaco a été le premier club qui s’est rapproché de moi et j’ai tout de suite été intéressé. J’ai rencontré le coach et Paul Mitchell. J’ai été séduit par le projet du club. J’ai décidé de continué ma carrière ici (…) J’avais évidemment une très bonne impression de la Ligue 1. C’est un championnat jeune avec de l’énergie, les joueurs sont dynamiques. C’est un championnat tremplin pour aller dans une plus grande ligue. J’ai une très bonne image de la Ligue 1. J’ai parlé avec Sakai et Kawashima afin d’avoir des renseignements. Ici, il y a des équipes spéciales comme le PSG. Monaco en fait partie aussi. On doit figurer en haut du classement. » Takumi Minamino Source : Conférence de presse (20/07/2022)

@takumina0116 revealed he sought advice from 🇯🇵 @jfa_samuraiblue colleagues Eiji Kawashima and Hiroki Sakai before deciding to move to @Ligue1_ENG!

— ESPN Asia (@ESPNAsia) July 21, 2022