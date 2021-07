Mercato concurrents OM : Camavinga a pris une grosse décision ?

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga refuse de prolonger son contrat. Le milieu de terrain attise les convoitises des plus grands clubs européens. Son départ cet été semble inévitable.

Son départ semble inévitable lors du mercato estival. On s’en rapproche un peu plus désormais. Eduardo Camavinga refuse de prolonger son contrat avec Rennes d’après les informations révélées par Nicolò Schira. En effet, le Stade Rennais lui aurait proposé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. Mais le jeune milieu de terrain n’est pas enclin à accepter l’offre de son club formateur.

À seulement 18 ans, Eduardo Camavinga ne manque pas de prétendants. L’international tricolore attise les convoitises des plus grands clubs européens à seulement un an de la fin de son contrat. Toujours à en croire les informations du journaliste italien, le Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United et Paris tentent également de récupérer. Même si aucune offre officielle n’a été formulée à l’heure actuelle, les Mancuniens seraient les mieux placés pour le rapatrier la saison prochaine. Après deux saisons en tant que titulaire indiscutable du côté de Rennes, reste à savoir qui parviendra à rafler la mise. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 55M€.

Confirmed! Eduardo #Camavinga will leave #Rennes in summer. His contract expires in 2022 and the young midfielder has rejected a bid to extend his contract until 2025. #RealMadrid, #Liverpool, #Chelsea, #ManchesterUnited and #PSG are looking him. The race is open… #transfers https://t.co/B3xYVRgWWG

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2021