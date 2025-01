Mercato concurrents OM : Le maître à jouer de l’OL vers l’italie ?

Le Eagle Football Group, ex-OL Groupe et actionnaire majoritaire de l’OL est en proie à une dette colossale. Une dette importante qui a même amené la DNCG à prononcer une rétrogradation à titre conservatoire du club en Ligue 2 à l’issue de cette saison, si cette dernière n’est pas remboursée. Pour pallier ce gouffre, John Textor doit donc vendre et pas qu’un peu. Ainsi, depuis le début du mercato hivernal l’OL s’est activé en ce sens, avec les départs de Maxence Caqueret à Côme pour 17M d’euros, de Gift Orban à Hoffenheim pour environ 10M d’euros et du quasi départ d’Ernest Nuamah du côté d’Everton. Une opération dégraissage qui pourrait ne pas être finie car en effet, l’Atalanta s’intéresserait de plus en plus à Rayan Cherki…

La Serie A veut se renforcer avec des cibles intéressantes en provenance de Ligue 1. Selon Alfredo Pedullà, Rayan Cherki, attaquant talentueux de l’Olympique Lyonnais, serait l’objet d’une grosse offre de l’Atalanta. Le jeune joueur de 20 ans, qui a démontré son potentiel à Lyon avec des performances convaincantes, pourrait être une pièce maîtresse pour l’attaque de l’équipe bergamasque.

Une offre de 30M !

Le journaliste italien, spécialiste du mercato annonce en effet que le club lombard serait prêt à offrir pas moins de 30M (bonus compris) à l’OL pour s’attacher les services du natif de Lyon. Cependant, ce dernier évoque également que pour que ce deal ait lieu, il faudra attendre car beaucoup de clubs seraient intéressés par le profil du numéro 10 lyonnais et que tout pouvait donc bouger très rapidement.

#Cherki: l’#Atalanta ritiene di aver fatto il massimo sforzo, pronta a offrire al Lione 30 milioni bonus compresi. Ma per chiudere questa trattativa bisogna aspettare, ci possono essere altri club per ora apparentemente defilati e in stand-by. Le cose possono cambiare in 10… https://t.co/fHZ4D32a20 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 16, 2025

L’Atalanta, traditionnellement axée sur le développement de jeunes talents, serait donc prête à offrir une belle opportunité à Cherki pour franchir un nouveau palier dans sa carrière.

