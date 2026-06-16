Mercato concurrents OM : Lens a trouvé son nouvel entraîneur !

Qui est le nouvel entraîneur Lensois ?

Le RC Lens n’a pas traîné. Dès le lendemain de l’officialisation du départ de Pierre Sage, le club nordiste annonçait l’intronisation de Dino Toppmöller sur le banc pour les deux prochaines saisons. L’Allemand de 45 ans, ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, était libre depuis son éviction de l’Eintracht Francfort en janvier dernier.

Son profil a rapidement fait l’unanimité au sein de la direction lensoise. Adepte du 3-4-3, sa philosophie de jeu offensive correspond parfaitement à l’ADN du Racing et à la structure de l’effectif actuel. Parfaitement francophone, un atout non négligeable pour s’imposer rapidement dans un vestiaire : Toppmöller a également su séduire par ses qualités humaines et sa réputation de technicien capable de faire progresser les jeunes joueurs.

Son parcours témoigne d’une vraie culture du football européen. Fils de Klaus Toppmöller, ancien international allemand, Dino s’inscrit naturellement dans une lignée familiale marquée par le football de haut niveau. Après avoir fait ses armes sur le banc du F91 Dudelange au Luxembourg où il décroche plusieurs titres nationaux, il intègre le staff de Julian Nagelsmann comme adjoint, d’abord à Leipzig puis au Bayern Munich, avant de prendre ses premières grandes responsabilités à la tête de l’Eintracht Francfort en 2023.

Il s’engage désormais à Lens jusqu’en 2028, avec en perspective une Ligue des Champions qui offre un cadre idéal pour relancer sa carrière de coach principal. Benjamin Parrot, Directeur général du Racing, ne cache pas son enthousiasme : “Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de Dino Toppmöller, un profil référencé en Europe qui conjugue expertise tactique, expérience des compétitions européennes et grandes qualités humaines.”