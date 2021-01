Mercato concurrents OM : Lille fonce sur un jeune talent de Ligue 1 ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Rennes, Lyon, PSG Monaco…). Si Lille a changé de propriétaire, le club pourrait continuer son recrutement de jeune talents, cette fois c’est un français de Ligue 1 qui serait visé…

Lille a laissé filer Adama Soumaoro à Bologne, un départ confirmé par Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi. Dans le même temps, le club pense à un jeune milieu offensif international U17 français…

En effet, selon FootMercato, le LOSC s’intéresse à Nathanaël Mbuku. Le jeune joueur de 18 ans est en train de se faire un nom du côté du Stade de Reims. Le jeune attaquant est aussi dans le viseur de Parme ou le Celtic Glasgow. Le montant du transfert est estimé à 8M€, Lille aimerait le recruter l’été prochain…

Celtic have been linked with a move for Nathanael Mbuku. @footmercato

🇫🇷 France U17

Pos: Left Winger

Age: 18

Career Apps: 49

Goals: 8

Assists: 2

His only goal this season was a cracker⬇️pic.twitter.com/IFjPeOJckf

— CeltsAreHere (@HereCelts) January 7, 2021