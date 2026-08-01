Mercato concurrents OM : Rennes va débourser plus de 24 millions d’euros !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais a trouvé un accord avec Toulouse pour le transfert de Charlie Cresswell, selon les informations du Parisien. Le défenseur central anglais de 23 ans devrait rejoindre la Bretagne dans le cadre d’une opération pouvant dépasser 24 millions d’euros. Une arrivée majeure pour Rennes, concurrent de l’OM dans la course aux places européennes.

Rennes accélère pour Charlie Cresswell

Le Stade Rennais est sur le point de boucler l’une des opérations importantes de son mercato estival. Comme indiqué dans la matinée par Le Parisien, le club breton et le Toulouse FC ont trouvé un accord pour le transfert de Charlie Cresswell.

Le défenseur central anglais, âgé de 23 ans, devrait donc quitter le TFC après avoir suscité l’intérêt de plusieurs clubs. Son profil était notamment suivi en Premier League ainsi qu’en Allemagne, mais c’est finalement Rennes qui semble avoir obtenu l’accord pour s’attacher ses services.

Cette opération confirme les ambitions du club breton sur le marché des transferts. En recrutant un joueur encore jeune, mais déjà doté d’une expérience significative, Rennes entend renforcer son secteur défensif avec un élément à fort potentiel.

Un prêt payant avec une obligation d’achat

Selon les informations de Foot Mercato, le transfert de Charlie Cresswell devrait prendre la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat fixée à 22,5 millions d’euros.

Le montant total de l’opération atteindrait donc 24,5 millions d’euros. Un investissement conséquent pour le Stade Rennais, qui devrait faire de l’international espoir anglais l’une des recrues les plus coûteuses de son mercato.

Le montage choisi permettrait au club breton d’accueillir le joueur immédiatement, tout en intégrant l’achat définitif dans les conditions prévues par l’accord. Pour Toulouse, cette opération représenterait une vente majeure et une importante entrée financière.

Un champion d’Europe espoir attendu en Bretagne

Charlie Cresswell arrive avec un statut particulier. L’international espoir anglais a remporté le Championnat d’Europe Espoirs avec l’Angleterre il y a un an.

À 23 ans, le défenseur était convoité sur plusieurs marchés européens. Son choix en faveur du Stade Rennais constitue donc un signal fort pour le club breton, qui a réussi à convaincre un joueur suivi au-delà de la Ligue 1.

Sa visite médicale devrait se dérouler au début de la semaine prochaine. Si les différentes étapes sont validées, le défenseur pourrait rapidement intégrer le groupe rennais.

Une première apparition face à Galatasaray ?

Selon les informations disponibles, Charlie Cresswell pourrait être présent lors de la rencontre de préparation prévue le 2 août face à Galatasaray.

Cette échéance pourrait lui permettre de découvrir rapidement ses nouveaux partenaires et de prendre ses premiers repères sous ses nouvelles couleurs. Sa participation dépendra toutefois de la finalisation du transfert et du calendrier de son intégration.

Pour Rennes, cette arrivée renforce un effectif appelé à rivaliser avec les principaux concurrents de Ligue 1, parmi lesquels figure l’OM. Le club breton frappe ainsi un coup important sur le marché en investissant plus de 24 millions d’euros pour attirer l’un des défenseurs les plus convoités du championnat français.

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