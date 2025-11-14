Mercato ex OM : test grandeur nature pour Bouna Sarr !

Libre depuis son départ du Bayern Munich, Bouna Sarr poursuit sa préparation physique avec son club formateur, le FC Metz, où il s’entraîne depuis plusieurs jours. À 33 ans, l’ancien ailier devenu latéral de l’OM apparaît une nouvelle fois dans le groupe retenu par le club messin pour affronter le RFC Seraing ce vendredi à Frescaty. Un signe encourageant pour un joueur qui cherche à retrouver du rythme après une période difficile marquée par une lourde blessure.

Bouna Sarr dans le groupe messin : un test grandeur nature

Le FC Metz a officiellement communiqué la liste des joueurs convoqués pour ce match amical programmé ce vendredi 14 novembre à Frescaty, à 14h30 et à huis clos. Parmi eux figure Bouna Sarr, dont la présence confirme la volonté du club lorrain de poursuivre l’évaluation de son état de forme. L’international sénégalais, champion d’Afrique en 2022, se prépare ainsi à disputer ses premières minutes non officielles depuis plusieurs mois, une étape importante dans sa tentative de revenir à un niveau compétitif.



Formé à Metz après être passé par le centre de formation de l’OL, Sarr a fait ses débuts professionnels en Moselle avant de s’envoler pour l’Olympique de Marseille, où il s’est imposé comme un joueur polyvalent. Son passage en Bavière lui a offert une nouvelle dimension, même si ses dernières saisons au Bayern ont été perturbées par une rupture des ligaments croisés en 2023.

Une préparation encadrée mais sans contrat

Malgré sa participation au groupe messin, aucun contrat n’a pour l’instant été proposé à Bouna Sarr. Le club a clairement indiqué que sa présence s’inscrit uniquement dans une logique de remise en forme. Ce match amical contre Seraing permettra néanmoins au staff messin de juger plus précisément ses sensations, son explosivité et sa capacité à enchaîner les efforts.

Dix ans après son départ de la Moselle pour rejoindre l’OM, Sarr vit un véritable retour aux sources. Son objectif est simple : montrer qu’il peut redevenir compétitif et potentiellement convaincre Metz — ou un autre club — de lui offrir une nouvelle opportunité. En attendant, cette convocation représente une étape importante dans sa longue reconstruction sportive.