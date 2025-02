Mercato : L’OM suit un défenseur de Chelsea ?

Après avoir officialisé ce vendredi le départ de Lilian Brassier à Rennes et l’arrivée d’Amine Gouiri en provenance du même club breton, l’OM s’apprête à vivre une fin de mercato agitée. Selon le journaliste italien Luca Bendoni, la direction olympienne est intéressée par Aaron Anselmino, défenseur central de Chelsea, qui pourrait quitter le club londonien en prêt avant la fin du mercato…

À l’approche de la fin du mercato, plusieurs clubs européens cherchent à renforcer leur défense centrale, et l’Olympique de Marseille figure parmi les intéressés. Aaron Anselmino, défenseur central argentin de Chelsea, serait en effet l’une des cibles prioritaires de l’OM qui, toujours selon les informations du journaliste italien, serait en pourparlers intense avec les blues pour obtenir la venue en prêt du jeune argentin cet hiver !

Affaire à suivre…

