Mercato: Lyon a recalé cette nouvelle recrue de l’OM !

Lyon connait une saison très difficile avec une 10e place et mercato à l’image de cette dernière. Quant à l’OM, c’est tout l’inverse…

D’après les informations de Foot Mercato, Lyon s’est vu proposer Vitinha, le nouvel attaquant de l’OM, recrue la plus chère de l’histoire du club acheté 32 millions d’euros à Braga, mais n’a pas souhaité s’intéresser au buteur.

L’OM était à la recherche d’un numéro 9 capable de se projeter vers l’avant avec une grosse frappe de balle. Si Terem Moffi était un temps pisté c’est finalement Vitinha qui endossera ce rôle. Pablo Longoria a justifié ce transfert, record pour le club olympien. Vitinha a déjà montré de très belles choses à l’entrainement. La Provence, dans son édition du 3 février, rapporte que le Portugais aurait impressionné les observateur du centre RLD par ses frappes puissantes et précises. Il était rester avec Eric Bailly (suspendu) quand le groupe était parti à Nantes.

« C’est peut être la recrue qui m’excite le plus depuis très longtemps et sur ce que j’ai vu sur les vidéos, j’en ai eu très peu. Mais sur ce que tu vois, tu dis c’est quoi cet animal ? Mais t’as trop envie de le voir. Moi j’adore le pressing. Vraiment, c’est un truc que je ne sais pas c’est peut être pas normal, mais pour moi c’est vraiment un beau pressing. Un mec qui s’arrache pour récupérer le ballon proprement. C’est presque aussi beau qu’un extérieur du pied. Et lui, il a l’air d’aimer ça, mais comme personne, il court partout. Il est parfaitement intégré au schéma de Tudor, il a l’air d’avoir beaucoup de spontanéité et d’être très heureux d’être ici à Marseille. Donc en fait, ça fait longtemps que je n’avais pas autant envie de voir une recrue sur le terrain. J’ai vraiment très, très envie de le voir sur le terrain et c’est sûr qu’il a des défauts parce que sinon, il serait pas à l’OM. Mais dans tous les cas, il y est et j’espère que ça va réussir. Tous les transferts peuvent peuvent aussi rater. C’est le propre du mercato mais, mais son profil, franchement, ça semble être exactement ce qu’il faut à l’OM. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (2/02/2023)