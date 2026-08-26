Mercato OM : De Zerbi veut s’offrir un titulaire de Genesio ?

L’avenir d’Amine Gouiri pourrait encore animer la dernière semaine du mercato. Selon le Corriere dello Sport, l’attaquant de l’OM figure parmi les profils étudiés par Naples pour renforcer son secteur offensif. Le quotidien italien précise également que Tottenham serait très intéressé par le joueur de 26 ans.

Naples garde Gouiri dans sa short-list

À quelques jours de la fermeture du marché, Naples continue d’explorer plusieurs pistes offensives.

Selon le Corriere dello Sport, la priorité du club italien reste Gabriel Jesus, mais la situation financière du Napoli l’oblige à garder plusieurs solutions ouvertes. Le recrutement d’un nouvel attaquant dépendrait encore de ventes importantes dans l’effectif.

Dans ce contexte, Amine Gouiri apparaît comme l’une des alternatives étudiées. Le quotidien italien écrit que le nom de l’attaquant de l’OM est jugé « intrigant » par Naples, au même titre que celui de Marc Guiu, le jeune attaquant de Chelsea.

Tottenham également sur le dossier

Le média italien ajoute surtout que Tottenham serait également très intéressé par l’international algérien.

Une donnée importante dans cette dernière ligne droite du mercato, alors que Gouiri fait partie des joueurs disposant d’une forte valeur marchande à Marseille. Bruno Genesio espère évidemment conserver son attaquant, auteur d’un doublé lors de la victoire face à Strasbourg (4-0) pour la première journée de Ligue 1. Mais la situation financière de l’OM oblige toujours la direction à rester attentive aux éventuelles propositions importantes.

Pour Naples, le dossier reste également dépendant de ses propres ventes. Le club italien doit encore dégager des liquidités s’il veut investir dans un nouvel attaquant.