Mercato OM – Eyraud : « Il n’y aura pas de départ cet hiver sauf… »

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud a accordé une interview au journal L’Equipe pour calmer le jeu suite à la sortie de Villas-Boas la semaine dernière. Il évoque notamment le mercato hivernal. Le dirigeant olympien ne ferme pas vraiment la porte à des départs…

Affaiblir l’équipe n’est pas dans notre intention

« Il n’y aura pas de départ cet hiver sauf offre qu’on ne peut pas refuser, a expliqué le dirigeant olympien. Affaiblir l’équipe n’est pas dans notre intention et ça ne l’a jamais été. On n’a pas parlé de son avenir cet été. On reste concentrés sur les mois qui viennent pour atteindre nos objectifs. » Jacques Henri Eyraud – Source : L’equipe