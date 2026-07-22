Mercato OM : Genesio vise un champion du Monde 2018 !

L’Olympique de Marseille explore une piste inattendue sur le marché des transferts. Selon RMC Sport, relayé par Foot Mercato, le club phocéen s’intéresse à Djibril Sidibé, latéral droit de 33 ans libre de tout contrat depuis son départ de Toulouse.

Un profil qui coche les cases pour un club aux finances serrées

L’ancien international français possède un profil qui répond à plusieurs critères pour un club au budget contraint comme l’OM : gratuité du transfert, expérience au plus haut niveau et polyvalence défensive. Champion du monde 2018 avec les Bleus, Sidibé a connu une carrière riche, passée notamment par l’AS Monaco, Lille, un prêt à Everton, puis l’AEK Athènes avant son retour en Ligue 1 à Toulouse la saison dernière.

Le défenseur, passé par Lille et Monaco, n’a pas signé de nouveau contrat avec le TFC et est donc désormais disponible sur le marché depuis le début du mois de juillet. Cette situation de joueur libre représente un atout de taille pour l’OM, qui pourrait ainsi renforcer son effectif sans débourser d’indemnité de transfert, seul le salaire et une éventuelle prime à la signature étant à négocier.

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Un joueur capable d’encadrer les jeunes…

Au-delà du simple renfort de poste, c’est surtout le rôle de mentor que pourrait endosser Sidibé qui semble séduire en interne. L’OM a fait le choix ces dernières saisons de miser sur un effectif jeune, avec plusieurs éléments prometteurs à des postes défensifs et sur les côtés. Passé par de grands clubs et vainqueur de la Coupe du monde, un joueur comme Sidibé, permettrait d’apporter un supplément d’expérience dans le vestiaire.

S’il rejoint l’OM, Djibril Sidibé entrera dans le cercle des champions du Monde 2018 qui sont passés par le club : Adil Rami, Florian Thauvin, Steve Mandanda ou encore Adrien Rabiot et Benjamin Pavard plus récemment.

Paul Laffisse