Alexis Sanchez est l’un de joueurs clés de l’OM, avec 13 buts en 28 matchs. Mais avec une seule année de contrat, plus une en option, la question d’un départ peut se poser. Sur le plateau de DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono ne croit pas à un départ de Sanchez cet été.





Je ne vois pas pourquoi il tenterait sa chance ailleurs

»Tous les feux sont au vert. Il est meilleur buteur du club, c’est un leader d’équipe, un gars qui se régale avec le public et le stade. Je ne verrai pas trop l’intérêt, pour un joueur qui a toutes ces satisfactions de le voir tenter sa chance autre part. Surtout qu’on est deuxième au classement, voir qu’on peut jouer le titre. Dans un club comme l’OM, où tout lui correspond. Si en plus on se renforce avec deux nouveaux joueurs d’expérience de haut niveau, on peut faire une campagne de ligue des champions un peu plus performantes que les années précédentes. A 34 ans, aller tenter sa chance alors que tu joues à l’OM… » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (16/02/2023).