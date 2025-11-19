Mercato OM : Un milieu de Serie A en prêt ?

L’Olympique de Marseille continue de préparer activement le mercato d’hiver. Roberto De Zerbi, désireux d’apporter du sang neuf à son vestiaire, a ciblé plusieurs profils capables d’apporter de la densité et de la compétitivité à son milieu de terrain. Parmi les pistes étudiées, celle menant à Reda Belahyane prend de l’épaisseur. Selon les informations venues d’Italie, relayées notamment par Tuttomercatoweb, l’OM aurait pris contact avec les dirigeants de la Lazio afin d’évaluer les conditions d’un possible mouvement dès janvier.

Une situation délicate pour Belahyane à la Lazio

Âgé de 21 ans, formé à l’OGC Nice, Reda Belahyane est sous contrat jusqu’en 2029 avec le club romain, qu’il avait rejoint l’hiver dernier après un passage au Hellas Vérone. Mais cette saison, l’international marocain joue très peu. Sous les ordres de Maurizio Sarri, il n’a disputé que 154 minutes en Serie A, signe que la hiérarchie est clairement établie et que le temps de jeu ne devrait pas s’améliorer dans les mois à venir, toujours selon les médias italiens.

Ce manque d’utilisation ouvre naturellement la porte à un départ. La Lazio, consciente de la situation et désireuse de ne pas bloquer son joueur, serait totalement disposée à accepter un prêt avec option d’achat dès janvier. Une formule qui plaît à plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille.

L’OM en concurrence avec Rennes

Le club phocéen n’est toutefois pas seul sur le dossier. Toujours selon les médias transalpins, le Stade Rennais surveille lui aussi de près l’évolution de la situation. Le profil du milieu défensif, capable d’évoluer en sentinelle ou dans un double pivot, plaît dans plusieurs directions sportives de Ligue 1.

Pour Reda Belahyane, un retour en championnat de France serait une option logique. Parti de Ligue 1 lors du mercato d’hiver 2024 pour rejoindre Vérone, il n’a pas encore trouvé la stabilité en Italie malgré son transfert à la Lazio estimé à 9 millions d’euros. Conscient que son avenir romain est compromis, le joueur serait ouvert à un nouveau départ pour relancer sa progression.

De Zerbi apprécie le profil

À Marseille, Roberto De Zerbi veut renforcer un milieu parfois en manque d’impact et de rotation. Le profil de Belahyane, jeune, technique et prometteur, répond aux caractéristiques recherchées par le technicien italien. Des discussions ont été initiées, mais aucune négociation avancée n’a été signalée à ce stade.

L’OM poursuit donc discrètement son travail, dans un mercato qui s’annonce animé. Si les conditions proposées par la Lazio restent accessibles, le club phocéen pourrait rapidement accélérer dans les prochaines semaines. Une chose est certaine : Reda Belahyane fait partie des pistes crédibles pour janvier.