OM : Bixente Lizarazu attend plus de Mason Greenwood !

L’Olympique de Marseille continue de s’appuyer sur un Mason Greenwood en pleine réussite cette saison. L’attaquant anglais, devenu la principale arme offensive de l’OM, affiche des statistiques impressionnantes : 11 buts et 4 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues sur l’exercice en cours. Des performances qui attirent l’attention en Ligue 1 et en Europe, mais qui ne suffisent pas encore à convaincre Bixente Lizarazu de le placer parmi les meilleurs joueurs du monde.

Invité à analyser la montée en puissance du Marseillais dans l’émission Téléfoot sur TF1, le champion du monde 1998 a livré une opinion mesurée. Selon lui, Greenwood est devenu un élément majeur du championnat, mais il doit encore franchir une étape supplémentaire pour entrer dans le cercle des joueurs de classe mondiale.

Lizarazu : Greenwood brille en Ligue 1 mais doit le prouver au niveau européen

Bixente Lizarazu ne remet pas en cause la progression spectaculaire de Greenwood depuis son arrivée à Marseille. Le consultant a néanmoins tenu à cadrer l’analyse autour des exigences du très haut niveau : « Un top joueur de Ligue 1 oui, il est très bon, il a beaucoup progressé avec Marseille. Mais pour être top joueur mondial, il faut être bon dans les très grands matches », a-t-il déclaré sur TF1.

L’ancien latéral estime que le véritable juge de paix se trouve sur la scène européenne. Pour lui, la Ligue des champions sera déterminante dans l’évolution de l’attaquant : « En Ligue des champions, si Marseille va loin, jusqu’en quarts de finale et qu’il est bon, il pourra entrer dans cette caste-là. Pour l’instant, il est très fort dans le championnat de France et je pense qu’il faut s’arrêter là. »

Depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood affiche un bilan particulièrement solide avec 33 buts et 10 passes décisives en 54 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres qui attestent de son impact immédiat et de son importance dans le projet marseillais.

Mais aux yeux de Lizarazu, la prochaine étape sera d’asseoir cette influence dans les rencontres de prestige, celles qui façonnent la réputation des joueurs au plus haut niveau.

Alors que l’OM poursuit ses ambitions européennes, Greenwood aura l’occasion de répondre sur le terrain. Une chose est sûre : ses performances seront scrutées avec attention.