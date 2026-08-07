OM : ce consultant RMC nuance le bilan de Rulli

Le consultant Elton Mokolo s’est exprimé sur le cas Gerónimo Rulli sur RMC Sport. S’il reconnaît les qualités du gardien argentin, il rappelle également les interrogations apparues lors de sa dernière saison à l’OM. Pour lui, un départ de Rulli ne représenterait donc pas forcément un problème pour le club marseillais.

Rulli, un bilan contrasté à l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec certaines interrogations, Gerónimo Rulli avait rapidement réalisé de bonnes performances. Mais selon Elton Mokolo, le gardien argentin a ensuite retrouvé certaines difficultés déjà observées par le passé.

« Pour Rulli, c’est top, mais pour l’OM, ce n’est pas forcément un problème. Il y a quand même eu dans la dernière saison de Rulli beaucoup d’interrogations. Des interrogations qu’on avait d’ailleurs à son arrivée. »

Le consultant rappelle également avoir été critiqué pour avoir conservé une image plus mitigée de Rulli, notamment en raison de certaines erreurs commises dans sa carrière.

« Moi, je me suis fait taper dessus parce que j’étais resté sur une image d’un Rulli qui, parfois, était moins bon. »

Des erreurs dans des moments importants

Pour Elton Mokolo, le problème ne réside donc pas dans le niveau global de Rulli, mais davantage dans son irrégularité. Après un début jugé très convaincant, le portier argentin aurait progressivement retrouvé certaines de ses anciennes limites.

« Il a été plutôt très bon dans un premier temps et on a retrouvé le Rulli qui fait des erreurs dans des moments parfois importants. »

Un constat qui conduit le consultant à relativiser l’importance d’un éventuel départ du gardien. Pour l’OM, l’enjeu sera surtout de trouver un nouveau numéro un capable d’apporter davantage de régularité.

L’analyse d’Elton Mokolo rappelle ainsi que le bilan de Gerónimo Rulli à Marseille ne peut pas être résumé à ses meilleures performances. Malgré des passages convaincants, certaines erreurs dans des moments importants ont entretenu les interrogations autour du gardien argentin.