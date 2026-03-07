OM : Ce joueur toulousain estime que “ça sera plus facile” !

Quelques semaines après l’élimination de l’ Olympique de Marseille en Coupe de France face au Toulouse FC, les deux équipes se retrouvent en Ligue 1 au Stadium. Avant cette rencontre, l’ailier toulousain Yann Gboho s’est montré confiant face à l’OM, estimant que le contexte du match retour pourrait favoriser le TFC.

Toulouse veut confirmer face à l’OM

La confrontation entre le Toulouse FC et l’Olympique de Marseille s’annonce comme l’un des matchs marquants de cette nouvelle journée de Ligue 1. Les Toulousains restent sur une qualification marquante obtenue au Stade Vélodrome en Coupe de France, un succès qui a laissé des traces côté marseillais.

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, Yann Gboho est revenu sur l’ambiance qui a suivi cette performance à Marseille. L’ailier du TFC, auteur du premier but toulousain lors de ce match, reconnaît que la qualification a été célébrée par le groupe.

« On a bien célébré dans les vestiaires. On n’a pas beaucoup dormi après le match, mais là on s’est bien reposé et on est prêts à attaquer ce prochain match de demain », a indiqué le joueur de 25 ans.

Yann Gboho mise sur l’avantage du Stadium

Le joueur formé à Rennes estime que ce succès récent peut servir de référence pour son équipe avant de retrouver l’OM en championnat. Devant le public du Stadium, il pense que le contexte pourrait être plus favorable aux Toulousains. « Si la victoire là-bas nous donne un avantage ? Bien sûr. On sait qu’on l’a déjà fait chez eux, donc à domicile, avec le public qui va nous pousser, ça sera plus facile », a-t-il poursuivi.

Cette saison, Yann Gboho s’est affirmé comme un élément important du secteur offensif toulousain. L’ailier affiche un bilan de 8 buts et 2 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues.

Pour l’Olympique de Marseille, ce déplacement en Ligue 1 représente donc une occasion immédiate de réagir après l’épisode de Coupe de France. Face à une équipe toulousaine en confiance et portée par son public, l’OM devra répondre sur le terrain pour éviter une nouvelle désillusion.