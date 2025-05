OM : De Zerbi a tranché pour Kondogbia !

Selon les informations de L’Équipe, Geoffrey Kondogbia pourrait être repositionné au milieu de terrain la saison prochaine à l’OM. Une décision qui surprend, alors que le joueur a surtout évolué en défense cette année et que le club manque cruellement de solutions dans ce secteur.

Une surprise après une saison passée en défense

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille à l’été 2023 en provenance de l’Atlético Madrid, Geoffrey Kondogbia, a principalement été utilisé en défense centrale. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, il a disputé la majorité de ses matchs à ce poste, apportant une certaine expérience à une ligne défensive souvent instable.

Le repositionner au milieu de terrain, un poste qu’il a occupé plus tôt dans sa carrière, constitue donc une décision inattendue, surtout dans le contexte actuel de l’effectif.

Un secteur défensif en souffrance

Ce choix du staff interroge à plusieurs niveaux. D’une part, l’OM manque de défenseurs centraux fiables, un secteur que Kondogbia a contribué à stabiliser cette saison. D’autre part, la concurrence est déjà forte au milieu de terrain, avec des profils comme Adrien Rabiot, Ismael Bennacer, Pierre Emile Hojbjerg ou encore Valentin Rongier.

Repositionner un joueur expérimenté comme Kondogbia dans une zone déjà bien pourvue, alors que la défense reste une priorité de renfort cet été, pose donc question sur la logique sportive du club.

Une situation contractuelle lourde

Autre point à prendre en compte : le poids salarial de Kondogbia. Avec un contrat courant jusqu’en juin 2027 et un salaire estimé à plus de 5 millions d’euros par an, le joueur représente un investissement important pour le club. Il semble donc crucial de l’utiliser là où ses performances sont les plus bénéfiques à l’équilibre collectif, à savoir dans l’axe de la défense.

Une décision qui pourrait coûter cher

Si le repositionnement de Kondogbia s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’effectif marseillais, il devra être assumé sportivement. À moins que cette orientation ne soit qu’une solution temporaire, en attendant des renforts défensifs au mercato estival.