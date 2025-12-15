OM : “Dépendance, transfert le plus tard possible…” Alessandrini et De Bono impressionnés par Greenwood !

L’OM a signé une victoire précieuse ce week-end en Ligue 1 en s’imposant 1-0 face à Monaco. Après ce succès, le plateau de FCM a analysé la performance de l’équipe et mis en avant le rôle déterminant de Greenwood, auteur d’un match clé pour les Marseillais.

Sur le plateau, l’ancien joueur de l’OM, Romain Alessandrini, a salué la performance du jeune attaquant anglais : « Greenwood on voit qu’il est plein d’insouciance, il est encore jeune. Il prend ses responsabilités, il est talentueux, pied droit pied gauche. On a vu en première mi-temps, quand l’équipe était un peu en difficulté, il essayé d’aller chercher le ballon plus bas, et il essayé de percuter même si c’était compliqué. Et en seconde mi-temps, quand on était un peu mieux, on a vu un excellent Greenwood qui a permis à l’OM de gagner. Il est facile, je n’imagine pas le jour où il va partir, on espère le plus tard possible. »

Greenwood, au centre des débats

Greenwood apparaît ainsi comme un joueur incontournable pour l’OM, capable de faire basculer un match par sa technique et son sens du jeu. Son jeune âge et sa faculté à prendre des initiatives sont particulièrement soulignés par les observateurs.

Le consultant FCM, Jean Charles De Bono, a quant à lui mis en avant la dépendance de l’équipe à Greenwood : « Moi je prie pour ne pas qu’il se blesse. Car là c’est vraiment la dépendance Greenwood, il survole tout. On est sur un joueur qui peut te sauver une situation à n’importe quel moment du match. Il faut le mettre en valeur et le protéger pour ne pas le perdre. »

Cette remarque souligne l’importance stratégique du joueur dans le dispositif de l’entraîneur De Zerbi, qui doit veiller à équilibrer les responsabilités pour éviter une trop grande dépendance sur un seul élément.

Avec ce succès face à Monaco, l’OM renforce sa position dans le haut du classement et démontre qu’il peut compter sur des individualités comme Greenwood pour faire la différence. Les prochains matchs seront cruciaux pour confirmer cette dynamique et continuer à capitaliser sur les performances du jeune attaquant.