OM : Dimitri Payet… une émotion à la hauteur de sa carrière !

Le Vélodrome n’avait pas prévu ça. Ou peut-être que si, quelque part, Marseille sentait que ce moment finirait par arriver. Dimanche, à l’occasion d’OM–Lille, une silhouette familière s’est glissée dans les couloirs du stade. Celle de Dimitri Payet. Quelques minutes plus tard, l’émotion allait submerger tout un peuple.

À la mi-temps, sous la pluie marseillaise, Payet apparaît. Parapluie à la main, regard chargé, il prend la parole au micro de Ligue 1+. Et en quelques mots simples, il met fin à vingt ans de carrière :

« À la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite. »

La suite est plus difficile. La voix tremble, les larmes montent. L’homme qui a fait vibrer des stades entiers ne peut retenir son émotion. Ce n’est plus le joueur spectaculaire, mais un homme face à la fin d’un chapitre immense de sa vie.

Grande séquence émotions sur Ligue 1+ 🥹 La légende de Ligue 1, 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕, annonce en exclusivité au micro de @SmaBouabdellah la fin de sa très riche carrière 👏 pic.twitter.com/iTnp42KBVe — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

L’hommage d’un homme à tous ceux de l’ombre

Dans un discours sincère, Payet ne pense pas qu’à lui. Il élargit son regard à tous ceux qui ont contribué à son parcours : famille, coéquipiers, entraîneurs… mais aussi les invisibles du football. Agents d’entretien, jardiniers, cuisiniers. Une reconnaissance rare, à l’image de l’homme.

Il résume son parcours avec lucidité :

« J’ai réussi à devenir professionnel, à jouer en équipe nationale… et c’est la fin d’une belle aventure. »

De FC Nantes à AS Saint-Étienne, de LOSC Lille à l’incontournable Olympique de Marseille, Payet a marqué chaque pelouse de son empreinte. Avec près de 500 matchs, plus de 100 buts et autant de passes décisives, il s’impose comme l’un des meneurs de jeu les plus talentueux de sa génération. Son passage à West Ham United et ses éclairs en équipe de France — notamment lors de l’UEFA Euro 2016 — resteront aussi gravés dans les mémoires.

Et pourtant, aucun trophée majeur. Une ironie presque cruelle pour un joueur d’un tel génie.

Une fin assumée, un avenir ouvert

Après un dernier passage compliqué au Vasco da Gama, Payet a choisi de s’arrêter. Non pas faute d’envie, mais face à la réalité physique et à l’absence de défi à sa mesure.

Aujourd’hui, il vit à Marseille, profite de sa famille, joue au padel, et continue de respirer football. La suite ? Il ne la précipite pas :

« Toujours pour apporter au football. »

Ce dimanche, ce n’était pas qu’une annonce. C’était un adieu. Celui d’un joueur capable d’impossible, d’un artiste du ballon, d’un homme profondément attaché à son public. Sous la pluie du Vélodrome, les larmes de Payet racontaient plus que des mots…