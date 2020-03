Mercato : Dugarry souligne la bonne pioche de l’OM

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Christophe Dugarry, a donné son sentiment sur le match de Dario Benedetto contre Nîmes. Il est visiblement séduit par l’argentin…

Dans son émission sur RMC Sport, Team Duga, l’ancien joueur de l’OM Christophe Dugarry a dit tout le bien qu’il pensait du buteur argentin du club marseillais, Dario Benedetto :

C’est l’attaquant qu’il fallait à l’OM– Dugarry

« J’ai défendu Benedetto quand il était moins bien sur le terrain, j’aime son attitude. Je ne suis pas surpris qu’il marque des buts, c’est un vrai attaquant argentin. Il connait très bien le foot, il revient d’une grave blessure et il fallait qu’il retrouve du rythme. Je suis d’accord ce n’est pas le meilleur buteur du championnat, mais je pense que c’est l’attaquant qu’il fallait à l’OM. Un buteur avec un état d’esprit, même en difficulté il est généreux sur le terrain et ne triche jamais? Contre Nîmes, il volait sur les appuis et les appels, il ne quitte jamais le ballon des yeux sur le troisième but jamais je fais la même. Il est « l’attaquant » et c’est une très belle pioche, bravo a lui qui était énormément critiqué ces dernier temps. » Christophe Dugarry— Source: Team Duga RMC