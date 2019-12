OM : Dugarry explique pourquoi il faut féliciter Eyraud et Zubizarreta

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry a évoqué la première partie de saison de l’Olympique de Marseille. Il souligne notamment le travail de l’entraineur André Villas Boas…

L’ancien joueur de l’OM Christophe Dugarry a donné son sentiment sur la première partie de saison réussie des hommes d’Andre Villas-Boas. Il félicite notamment les dirigeant olympiens d’avoir recruter le coach portugais :

Je n’étais pas forcément fan de l’idée Villas-Boas — Christophe Dugarry

« On sent que le message passe bien. On sent que la confiance est retrouvée. Sans confiance, c’est difficile de faire du sport de haut niveau. Les remplaçants rentrent et sont décisifs, c’est significatif. Ceux qu’il faut féliciter, ce sont le président Eyraud et Zubizarreta, qui ont choisi Villas-Boas. Je n’étais pas forcément fan de l’idée Villas-Boas. Il n’y avait pas d’argent mais ça fonctionne bien. Villas-Boas a redonné une âme et du courage à cette équipe. Il va falloir garder cette qualité malgré tout et arrêter de vendre des projets irréalisables. » Christophe Dugarry – Source RMC Sport