OM : Éric Chelle aussi visé pour remplacer De Zerbi

Le départ de Roberto De Zerbi place l’Olympique de Marseille dans une zone d’incertitude à seulement trois jours de la réception de Strasbourg au stade Vélodrome. Selon les informations de La Provence, le club phocéen doit gérer une situation d’urgence alors que la préparation du match de samedi se poursuit dans un contexte particulier.

En interne, deux solutions se dégagent pour assurer un intérim immédiat. Pancho Abardonado, membre des différents staffs depuis l’ère Jorge Sampaoli, apparaît comme une option crédible pour encadrer le groupe professionnel. Romain Ferrier, actuel entraîneur de l’équipe réserve, représente également une alternative envisagée par la direction.

Parallèlement, la piste Habib Beye a été activée. Libre après son départ de Rennes, l’ancien défenseur olympien (174 matches sous le maillot marseillais) connaît parfaitement l’environnement du club et n’a jamais caché son attachement à l’OM.

Toujours selon La Provence, des échanges ont aussi eu lieu avec Éric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria, sous contrat jusqu’en 2027. Les discussions restent toutefois à un stade embryonnaire, alors que l’urgence sportive impose une décision rapide.