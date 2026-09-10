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Non classé

OM : Genesio répond aux critiques sur sa charnière centrale Aguerd / Egan-Riley

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

La défense de l’OM est déjà au centre des débats après un début de saison marqué par plusieurs erreurs et deux défaites consécutives. Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille du déplacement à Rennes, Bruno Genesio a tenu à défendre sa charnière centrale et réclame du temps pour créer les automatismes nécessaires.

« On ne peut pas du jour au lendemain avoir une complicité »

Le coach marseillais assure avoir vu les critiques formulées autour de sa défense, sans pour autant vouloir tout bouleverser.

« J’ai lu des critiques sur la charnière, à juste titre ou pas… On connaît l’importance de la complicité d’une charnière centrale. On ne peut pas du jour au lendemain avoir une complicité à ce poste. »

Genesio estime que le travail doit surtout porter sur la cohésion et les automatismes entre les joueurs.

« C’est notre travail de faire progresser le jeu de notre équipe. On ne va pas révolutionner ce qu’on a fait depuis le début de la saison. Il n’y aura pas de révolution à attendre, du moins pas aujourd’hui. »


L’entraîneur olympien préfère donc miser sur la continuité plutôt que sur un changement radical.

« On va insister sur la cohésion, trouver des automatismes, renforcer tout ça entre les joueurs. »

Un discours clair avant Rennes : malgré les difficultés observées, Genesio veut donner du temps à sa défense pour progresser collectivement.

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