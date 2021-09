OM: JUL au côté de Drogba et Nasri dans un match au Vélodrome !

Le 13 octobre prochain, un match caritatif entre l’Unicef et la fondation de Didier Drogba aura lieu au stade Vélodrome. Une rencontre où les anciennes gloires de l’OM seront présentes, mais pas que…

Ce match est l’occasion de revoir Didier Drogba sur la pelouse du stade Vélodrome. Cette rencontre sera mise au profit des enfants en Côte d’Ivoire, afin d’améliorer leurs conditions. D’après La Provence, dans l’équipe de l’ancien buteur de Chelsea, il y aura d’autres gloires olympiennes, telles que Niang, Boli, ou encore Djibril Cissé et Fabrizio Ravanelli. Dans les buts, Fabien Barthez sera là, ainsi que Jean-Pierre Papin sur le banc.

Jul titulaire à côté de Nasri

A LIRE AUSSI : Fan Cam : OM vs Rennes, supporters et stade en feu et hommage à Depé et René Malleville

Le nouveau consultant Canal +, Samir Nasri aura lui aussi sa place dans le 11 de Didier Drogba. Plus surprenant, c’est JUL qui jouera relayeur à ses côtés. Le rappeur est notamment passé par les équipes de jeune à l’OM, et à la réputation d’être un bon footballeur.

Les places sont déjà en vente, entre 10 et 35 euros.