OM : La belle image entre De Zerbi et Mbemba !

Ce vendredi, à l’occasion de l’entrainement des olympiens ouvert à la presse, LaProvence a capté une belle image entre le défenseur congolais et l’entraineur lombard !

Même si la réintégration au groupe de Mbemba n’a rien n’a changé dans l’esprit de De Zerbi, les deux ne semble pas être rancunier l’un envers l’autre comme en témoignent les images rapportés par LaProvence.

Une belle poignée de main et un beau sourire !

La situation n’a pas changé avec Mbemba — De Zerbi

Interrogé en conférence de presse sur la situation de Chancel Mbemba vendredi dernier, Roberto De Zerbi a expliqué que tout était clair avec le joueur, rien n’a changé : « J’ai toujours dit la vérité et j’essaye de bien me comporter avec tout le monde. La situation n’a pas changé avec lui. J’avais parlé de lui cet été et dans mon rôle je dois prendre des décisions comme avec Veretout, Gigot et Pau Lopez dans la reconstruction de l’équipe. Ce n’est pas une question que vous m’avez posée quand on était premiers au classement. Ce sont des choix que l’on a fait pour aller de l’avant mais ce sont des choix effectués avec respect.«

Une nomination au Ballon d’Or africain pour Mbemba !

Loin de sa situation actuelle compliquée avec sa mise au placard à l’OM, Chancel Mbemba se retrouve parmi de beaux noms au sein des nominés au ballon d’or africains 2024 !

En effet, l’international congolais (64 sélections) se retrouve notamment au côtés de joueurs comme le bergamasque Ademola Lookman, qui avait émerveillé l’Europe entière avec son triplé contre le Bayer Leverkusen en finale de l’Europa League, le guinéen Serou Guirassy, auteur de 28 buts en Bundesliga la saison passée ou encore du latéral parisien Achraf Hakimi.

Même si il n’est certainement pas le favori pour cette récompense, cette nomination doit être source de satisfaction pour l’ancien magpies au vu de sa situation.